В России приостановят гонку зарплат. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 25 ноября сообщил, что правительство бесплатно переобучит граждан, находящихся в сложном финансовом положении. Как объяснили эксперты URA.RU, это поможет вернуть безработных на рынок труда и покрыть часть дефицита кадров.
Мишустин во вступительном слове на совещании подчеркнул, что власти продолжат оказывать поддержку гражданам, испытывающим финансовые трудности. У них появится возможность заключить социальный контракт, благодаря которому они смогут пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу, сообщил премьер.
Другим вариантом помощи будет выделение до 350 тысяч рублей на открытие своего дела, либо до 200 тысяч — на развитие личного подсобного хозяйства, дополнил он. «Малообеспеченным родителям в течение полугода оказывается материальная поддержка, которую они могут использовать на покупку детям необходимых вещей: одежды, обуви, школьных товаров», — рассказал председатель правительства.
На эти цели направят 650 млн рублей 20 российским регионам. Распоряжение об этом, подписанное Мишустиным 21 ноября, было опубликовано на сайте правительства сразу после оперативного совещания. Премьер попросил своего заместителя Татьяну Голикову строго проследить, чтобы все выплаты проводились без задержек и социальные обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме. «Эти средства помогут людям преодолеть трудную жизненную ситуацию», — резюмировал премьер.
Безработные получат новую профессию благодаря мерам правительства по их бесплатному переобучению, это частично решит вопрос с дефицитом кадров и приостановит гонку зарплат, полагает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов населения за январь — сентябрь 2024 года составил 8,6%. Среднемесячная номинальная заработная плата в августе составила 82 тысячи рублей, а реальная выросла на 7,7% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. В июле реальные доходы выросли на 8,1%.
«Отчасти прекратится постоянное увеличение зарплат предприятиями с целью переманить сотрудников друг у друга в условиях нехватки людей. Это, в свою очередь, снизит проинфляционные факторы, связанные с повышением покупательной способности населения», — пояснил он.
Российская экономика растет, причем быстрее, чем у большинства западных конкурентов и восточных партнеров, напомнил Чирков. «Мощности многих предприятий сейчас загружены, потому что спрос на отечественную продукцию в мире существенно увеличился. В будущем они обязательно будут закупать оборудование, чтобы еще больше нарастить производство.
Для новых станков нужны люди, поэтому и вводится социальный контракт. Их бесплатно переобучат и дадут им работу», — считает экономист.
По данным Минтруда, безработица в июне 2024 года составила 2,6%. Она рекордно низкая, но в России еще есть работники, которых можно нанять на предприятия, испытывающие нехватку кадров, подчеркнул Чирков.
Правительство вводит социальный контракт с населением, чтобы привлечь как можно больше трудовых ресурсов и использовать их эффективно, подтвердил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. «В силу разных обстоятельств определенная группа населения выбывает с рынка труда. Это необходимость ухаживать за детьми и нетрудоспособными членами семьи. Такие люди долгое время не работают, теряют навыки и квалификацию. Власти дают им „мостик“, чтобы они могли вернуться на работу и повысить свои доходы», — полагает профессор.
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