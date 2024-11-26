«Меня вообще порвало»: участница «4 свадеб» из Кушвы подралась на празднике в Сургуте

Жительница Кушвы снялась в шоу «4 свадьбы»

26 ноября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

После неприятного инцидента на свадьбе свердловчанка покинула праздник Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кушвы Татьяна снялась в новом выпуске шоу «4 свадьбы» на телеканале «Пятница. В проекте 30-летней свердловчанке предстояло соревноваться с девушками из Москвы, Омска и Сургута. На празднике одной из героинь Татьяна немного повздорила с гостьей. На свадьбе сургутянки Анастасии гостья бросила кусок торта в лицо Татьяны. Девушка не сдержалась, начала махать руками, бросаться на девушку и кинула десертом в ответ. «Меня вообще порвало! Может они посмеяться решили? Но мне вообще было не смешно. Свадьба не удалась», — сказала свердловчанка, а затем вместе с двумя другими героинями покинула свадьбу. На проекте Татьяна, сотрудница железной дороги, участвовала вместе с 23-летним возлюбленным Данилом. Познакомилась пара на дискотеке, девушка призналась — думала, что это несерьезные отношения. Но пара стала жить вместе, а после парень сделал Татьяне предложение: сначала купил кольцо на Новый год, а после отправил уведомление на «Госуслугах». На свадьбу участники потратили 300 тысяч рублей: отмечали в доме культуры, фишкой стал стендап для жениха. На празднике участницам фуршет показался очень скромным, а место бракосочетания и банкетный зал они назвали «совдеповскими». Несмотря на критику, девушка заняла второе место с результатом 86 баллов, разница с победительницей была всего в два очка. Татьяна (слева) была неприятно удивлена поступком гостьи на свадьбе Анастасии (справа) Фото: телеканал «Пятница!» Данил и Татьяна заняли второе место на проекте Фото: телеканал «Пятница!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кушвы Татьяна снялась в новом выпуске шоу «4 свадьбы» на телеканале «Пятница. В проекте 30-летней свердловчанке предстояло соревноваться с девушками из Москвы, Омска и Сургута. На празднике одной из героинь Татьяна немного повздорила с гостьей. На свадьбе сургутянки Анастасии гостья бросила кусок торта в лицо Татьяны. Девушка не сдержалась, начала махать руками, бросаться на девушку и кинула десертом в ответ. «Меня вообще порвало! Может они посмеяться решили? Но мне вообще было не смешно. Свадьба не удалась», — сказала свердловчанка, а затем вместе с двумя другими героинями покинула свадьбу. На проекте Татьяна, сотрудница железной дороги, участвовала вместе с 23-летним возлюбленным Данилом. Познакомилась пара на дискотеке, девушка призналась — думала, что это несерьезные отношения. Но пара стала жить вместе, а после парень сделал Татьяне предложение: сначала купил кольцо на Новый год, а после отправил уведомление на «Госуслугах». На свадьбу участники потратили 300 тысяч рублей: отмечали в доме культуры, фишкой стал стендап для жениха. На празднике участницам фуршет показался очень скромным, а место бракосочетания и банкетный зал они назвали «совдеповскими». Несмотря на критику, девушка заняла второе место с результатом 86 баллов, разница с победительницей была всего в два очка.