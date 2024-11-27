В Сургуте назвали самые популярные районы для продажи квартиры

В Сургуте (ХМАО) чаще всего квартиры продают на севере города. За октябрь жители выставили здесь на продажу более тысячи объектов недвижимости, сообщают аналитики компании «Этажи».
«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: северный жилой район — 1 150 объектов (35,81%), восточный район — 811 объектов (25,26%)», — говорится в исследовании риелторов. Замыкает тройку центральный район, где по данным компании, лишь 764 владельца (23,79%) решились на продажу.
На северо-восток города приходится чуть больше десяти процентов жилья. А остатки продаваемой недвижимости, по словам риелторов, находятся в поселках Гидростроитель и Дорожный.
За месяц рынок вторичной недвижимости в городе вырос менее чем на два процента. Однако, по сравнению с прошлым годом, сургутяне стали продавать жилье почти на 30% чаще. Объем предложения увеличился более чем на 700 объектов.
Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры югорчане стали чаще всего выставлять на продажу. На первом месте по популярности оказалось двухкомнатное жилье.
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