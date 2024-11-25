Владельцы челябинского ДК сохранят детские кружки и секции рядом с супермаркетом

26 ноября 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Собственник ДК планирует четко зонировать магазин и детское творчество Фото: Илья Московец © URA.RU Владелец челябинского ДК «Энергетик» планирует сохранить все детские кружки и секции, обеспечив зонирование с будущим крупным арендатором в виде супермаркета. Об этом URA.RU сообщила представитель собственника Лариса Клюшина. «Все идет по плану создания инфраструктурно-информационного кластера. Создание этого кластера подразумевает сохранение и четкое зонирование согласно законодательству. Существующие хозрасчетные детские студии и коллективы предполагается оставить и расширить. Эти коллективы в свою очередь должны, согласно закону 273-ФЗ, иметь всю необходимую документацию», — отметила Клюшина. Арендаторы помещений в Доме культуры сообщили о предстоящем выселении из-за сдачи в аренду залов ДК крупному сетевому магазину. В горадминистрации Челябинска уточнили, что уже пригласили владельца здания для обсуждения вариантов сохранения детских кружков и секций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец челябинского ДК «Энергетик» планирует сохранить все детские кружки и секции, обеспечив зонирование с будущим крупным арендатором в виде супермаркета. Об этом URA.RU сообщила представитель собственника Лариса Клюшина. «Все идет по плану создания инфраструктурно-информационного кластера. Создание этого кластера подразумевает сохранение и четкое зонирование согласно законодательству. Существующие хозрасчетные детские студии и коллективы предполагается оставить и расширить. Эти коллективы в свою очередь должны, согласно закону 273-ФЗ, иметь всю необходимую документацию», — отметила Клюшина. Арендаторы помещений в Доме культуры сообщили о предстоящем выселении из-за сдачи в аренду залов ДК крупному сетевому магазину. В горадминистрации Челябинска уточнили, что уже пригласили владельца здания для обсуждения вариантов сохранения детских кружков и секций.