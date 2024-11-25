Десять муниципалитетов Чебаркульского района сольют в один

Депутаты собрания Чебаркульского района Челябинской области решили провести публичные слушания по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав территории. В результате процесса имеющиеся в районе десять муниципалитетов объединятся и превратятся в один округ.
«Назначить публичные слушания по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав Чебаркульского муниципального района, в целях его преобразования и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Чебаркульского муниципального округа. Срок проведения слушаний — 23 декабря в 14 часов», — говорится в решении собрания депутатов.
В случае успешного прохождения слушаний Бишкильское, Варламовское, Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, Травниковское, Филимоновское и Шахматовское сельские поселения будут упразднены. Будет упразднен и сам Чебаркульский район. Все депутаты этих муниципалитетов сдадут мандаты, а их главы перейдут на работу в администрацию Чебаркульского округа. Также состоятся выборы в собрание депутатов округа.
О преобразовании в округа 23 районов региона объявил губернатор Алексей Текслер. На данный момент в округа преобразованы четыре муниципалитета. Это Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные округа.
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