Правительство РФ призвало доработать законопроект, который может запретить мигрантам привозить свои семьи в страну. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий перед пленарным заседанием Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте законодательного органа.
«Будем дорабатывать, приводить законопроект в соответствие с ранее принятыми федеральными законами о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию. Будем сотрудничать с коллегами из правительства и ряда федеральных ведомств», — прокомментировал решение кабмина Леонид Слуцкий.
Законопроект касается неквалифицированных иностранных специалистов, которые работают в России по патенту или трудовому договору, не имеющих других официальных оснований для проживания в стране. По мнению правительства, вносимые поправки могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с международными договорами РФ.
По словам Слуцкого, запрет на въезд в Россию семьям трудовых мигрантов обязательно должен быть установлен. Если подобную инициативу внесет другая партия, ЛДПР поддержит ее. «Наша задача не просто быть авторами, — заявил Слуцкий. — Все в стране знают, кто реальный автор этого подхода. Важно, чтобы быстрее такое законодательное предложение в интересах людей стало федеральным законом».
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