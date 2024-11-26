Правительство РФ призвало доработать законопроект о семьях мигрантов

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Законопроект о мигрантских семьях будет доработан
Законопроект о мигрантских семьях будет доработан Фото:

Правительство РФ призвало доработать законопроект, который может запретить мигрантам привозить свои семьи в страну. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий перед пленарным заседанием Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте законодательного органа.

«Будем дорабатывать, приводить законопроект в соответствие с ранее принятыми федеральными законами о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию. Будем сотрудничать с коллегами из правительства и ряда федеральных ведомств», — прокомментировал решение кабмина Леонид Слуцкий.

Законопроект касается неквалифицированных иностранных специалистов, которые работают в России по патенту или трудовому договору, не имеющих других официальных оснований для проживания в стране. По мнению правительства, вносимые поправки могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с международными договорами РФ.

По словам Слуцкого, запрет на въезд в Россию семьям трудовых мигрантов обязательно должен быть установлен. Если подобную инициативу внесет другая партия, ЛДПР поддержит ее. «Наша задача не просто быть авторами, — заявил Слуцкий. — Все в стране знают, кто реальный автор этого подхода. Важно, чтобы быстрее такое законодательное предложение в интересах людей стало федеральным законом».

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Правительство РФ призвало доработать законопроект, который может запретить мигрантам привозить свои семьи в страну. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий перед пленарным заседанием Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте законодательного органа. «Будем дорабатывать, приводить законопроект в соответствие с ранее принятыми федеральными законами о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию. Будем сотрудничать с коллегами из правительства и ряда федеральных ведомств», — прокомментировал решение кабмина Леонид Слуцкий. Законопроект касается неквалифицированных иностранных специалистов, которые работают в России по патенту или трудовому договору, не имеющих других официальных оснований для проживания в стране. По мнению правительства, вносимые поправки могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с международными договорами РФ. По словам Слуцкого, запрет на въезд в Россию семьям трудовых мигрантов обязательно должен быть установлен. Если подобную инициативу внесет другая партия, ЛДПР поддержит ее. «Наша задача не просто быть авторами, — заявил Слуцкий. — Все в стране знают, кто реальный автор этого подхода. Важно, чтобы быстрее такое законодательное предложение в интересах людей стало федеральным законом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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