Бастрыкину доложат о ДТП, в котором пострадало пять челябинцев

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с пьяным бизнесменом на BMW Фото:
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Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении Алексея Корягина, устроившего пьяное ДТП в Челябинске. В результате инцидента пострадали пять пешеходов, среди которых оказался и малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области по факту ДТП, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „б“ ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщают в ведомстве.

ДТП произошло 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Тогда пьяный бизнесмен Алексей Корягин на BMW X6 влетел в толпу пешеходов. 26 ноября мировой судья постановил признать Корягина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста на срок 15 суток.

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Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении Алексея Корягина, устроившего пьяное ДТП в Челябинске. В результате инцидента пострадали пять пешеходов, среди которых оказался и малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области по факту ДТП, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „б“ ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщают в ведомстве. ДТП произошло 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Тогда пьяный бизнесмен Алексей Корягин на BMW X6 влетел в толпу пешеходов. 26 ноября мировой судья постановил признать Корягина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста на срок 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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