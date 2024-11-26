Арестован челябинец, сбивший в пьяном виде толпу людей. Фото, видео

26 ноября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Алексея Корягина арестовали на 15 суток по административной статье Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске Второй судебный участок Калининского района Челябинска арестовал на 15 суток местного бизнесмена Алексея Корягина, который сел за руль пьяным и сбил пятерых пешеходов. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мировой судья постановил признать Алексея Корягина виновным в административном правонарушении. Назначить наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — зачитал решение судья Саид Гатиятуллин. Бизнесмен признал свою вину. Он уточнил, что пил на протяжении трех дней. Отправляясь на дачу, он планировал продолжить пить, однако по пути туда он буквально влетел в толпу на островке безопасности. Авария произошла на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. В числе пострадавших оказались и мать с ребенком. После он попытался скрыться, но другие водители смогли остановить бизнесмена и передать полицейским. Новость по теме «Думал, врезался в столб»: челябинец рассказал, как снес на BMW толпу. Видео Перед избранием меры пресечения Корягин заявил журналистам, что из-за его ошибки страдает и семья. По словам водителя, он думал, что задел столб на островке и не заметил, как сбил толпу людей. Бизнесмен рассказал, что из алкоголя выпил бутылку пива утром, считая, что она спасет его от головной боли. В отношении Корягина было составлено несколько административных протоколов и возбуждено дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой города ход проверки и принятие процессуального решения поставлены на контроль. Губернатор Алексей Текслер заявил, что Корягин получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй судебный участок Калининского района Челябинска арестовал на 15 суток местного бизнесмена Алексея Корягина, который сел за руль пьяным и сбил пятерых пешеходов. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мировой судья постановил признать Алексея Корягина виновным в административном правонарушении. Назначить наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — зачитал решение судья Саид Гатиятуллин. Бизнесмен признал свою вину. Он уточнил, что пил на протяжении трех дней. Отправляясь на дачу, он планировал продолжить пить, однако по пути туда он буквально влетел в толпу на островке безопасности. Авария произошла на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. В числе пострадавших оказались и мать с ребенком. После он попытался скрыться, но другие водители смогли остановить бизнесмена и передать полицейским. Перед избранием меры пресечения Корягин заявил журналистам, что из-за его ошибки страдает и семья. По словам водителя, он думал, что задел столб на островке и не заметил, как сбил толпу людей. Бизнесмен рассказал, что из алкоголя выпил бутылку пива утром, считая, что она спасет его от головной боли. В отношении Корягина было составлено несколько административных протоколов и возбуждено дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой города ход проверки и принятие процессуального решения поставлены на контроль. Губернатор Алексей Текслер заявил, что Корягин получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона.