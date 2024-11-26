В ХМАО приставы отобрали подростков у матери, которая не смотрела за детьми

В Нижневартовске приставы передали детей отцу из-за угрозы их здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы из Нижневартовска забрали подростков у матери, которая не следила за детьми и их учебой
Судебные приставы из Нижневартовска забрали подростков у матери, которая не следила за детьми и их учебой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы забрали сына и дочь у матери и передали несовершеннолетних детей на воспитание их отцу. Окружная служба судебных приставов сообщила, что мать не следила за подростками: они не посещали школу и были предоставлены сами себе.

«В Нижневартовске судебные приставы передали отцу несовершеннолетних детей. По мнению контролирующих органов, дальнейшее проживание с матерью угрожало физическому и психологическому здоровью детей. 17-летняя девочка и 15-летний мальчик забыли, что такое школа, друзья и уроки», — сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.

По свидетельству приставов, дети жили с матерью три года. Женщина не работала, за подростками не смотрела. Суд решил, что с матерью детям оставаться нельзя, и постановил передать их папе. Когда приставы приехали за детьми, женщина пыталась устроить скандал, вела себя агрессивно и оказывала психологическое давление на детей. Теперь дети живут с отцом, который готов взять на себя их воспитание.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) выкрал у бывшей супруги свою двухлетнюю дочь во время прогулки в торговом центре. Мужчина полгода прятал девочку от матери в съемной квартире в своем родном городе.

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В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы забрали сына и дочь у матери и передали несовершеннолетних детей на воспитание их отцу. Окружная служба судебных приставов сообщила, что мать не следила за подростками: они не посещали школу и были предоставлены сами себе. «В Нижневартовске судебные приставы передали отцу несовершеннолетних детей. По мнению контролирующих органов, дальнейшее проживание с матерью угрожало физическому и психологическому здоровью детей. 17-летняя девочка и 15-летний мальчик забыли, что такое школа, друзья и уроки», — сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО. По свидетельству приставов, дети жили с матерью три года. Женщина не работала, за подростками не смотрела. Суд решил, что с матерью детям оставаться нельзя, и постановил передать их папе. Когда приставы приехали за детьми, женщина пыталась устроить скандал, вела себя агрессивно и оказывала психологическое давление на детей. Теперь дети живут с отцом, который готов взять на себя их воспитание. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) выкрал у бывшей супруги свою двухлетнюю дочь во время прогулки в торговом центре. Мужчина полгода прятал девочку от матери в съемной квартире в своем родном городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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