Мужчина выкрал из ЯНАО двухлетнюю дочь и полгода прятал ее в ХМАО от матери

Житель Нефтеюганска (ХМАО) выкрал у бывшей супруги свою двухлетнюю дочь во время прогулки в торговом центре Нового Уренгоя (ЯНАО). Несмотря на постановление суда, мужчина не хотел отдавать ребенка и полгода прятал его от матери в съемной квартире в своем родном городе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов ХМАО.
«В ходе исполнительного производства выяснилось, что мать не видела свою двухлетнюю дочь полгода. Бывший супруг выкрал дочку во время прогулки в одном из торговых центров Нового Уренгоя и увез ее в другой регион. Все это время девочка жила с отцом в съемном жилье в Нефтеюганске», — написано на сайте ведомства.
Когда приставы пришли по адресу проживания отца — он отказался открывать квартиру, поэтому пришлось обращаться к арендодателю жилища. Владелец предоставил доступ в помещение, но нефтеюганец спрятал ребенка под стульями в соседней комнате и заявил, что его здесь нет. Попытка скрыть малышку оказалась безуспешной. Сейчас девочка передана матери.
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