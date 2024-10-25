Мужчина выкрал из ЯНАО двухлетнюю дочь и полгода прятал ее в ХМАО от матери

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Чтобы не отдавать ребенка приставам, нефтеюганец спрятал двухлетнюю дочь под стульями в соседней комнате
Чтобы не отдавать ребенка приставам, нефтеюганец спрятал двухлетнюю дочь под стульями в соседней комнате Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) выкрал у бывшей супруги свою двухлетнюю дочь во время прогулки в торговом центре Нового Уренгоя (ЯНАО). Несмотря на постановление суда, мужчина не хотел отдавать ребенка и полгода прятал его от матери в съемной квартире в своем родном городе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов ХМАО.

«В ходе исполнительного производства выяснилось, что мать не видела свою двухлетнюю дочь полгода. Бывший супруг выкрал дочку во время прогулки в одном из торговых центров Нового Уренгоя и увез ее в другой регион. Все это время девочка жила с отцом в съемном жилье в Нефтеюганске», — написано на сайте ведомства.

Когда приставы пришли по адресу проживания отца — он отказался открывать квартиру, поэтому пришлось обращаться к арендодателю жилища. Владелец предоставил доступ в помещение, но нефтеюганец спрятал ребенка под стульями в соседней комнате и заявил, что его здесь нет. Попытка скрыть малышку оказалась безуспешной. Сейчас девочка передана матери.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) выкрал у бывшей супруги свою двухлетнюю дочь во время прогулки в торговом центре Нового Уренгоя (ЯНАО). Несмотря на постановление суда, мужчина не хотел отдавать ребенка и полгода прятал его от матери в съемной квартире в своем родном городе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов ХМАО. «В ходе исполнительного производства выяснилось, что мать не видела свою двухлетнюю дочь полгода. Бывший супруг выкрал дочку во время прогулки в одном из торговых центров Нового Уренгоя и увез ее в другой регион. Все это время девочка жила с отцом в съемном жилье в Нефтеюганске», — написано на сайте ведомства. Когда приставы пришли по адресу проживания отца — он отказался открывать квартиру, поэтому пришлось обращаться к арендодателю жилища. Владелец предоставил доступ в помещение, но нефтеюганец спрятал ребенка под стульями в соседней комнате и заявил, что его здесь нет. Попытка скрыть малышку оказалась безуспешной. Сейчас девочка передана матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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