Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета DHL

Специалисты обнаружили черный ящик грузового самолета Boeing 737, который разбился в понедельник при подлете к Вильнюсскому международному аэропорту (Литва). Об этом сообщил Минюст страны.
«При разборе обломков воздушного судна обнаружен черный ящик», — отметили в ведомстве. Данная находка позволит установить причины трагедии. Самолет Boeing, потерпевший крушение, принадлежал испанской компании Swift Air и использовался для перевозок посылок компании DHL.
Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт совершал рейс с Германии. На борту находилось четверо человек, один из них — погиб. По предварительной версии, причиной падения самолета нахвали техническую неисправность.
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