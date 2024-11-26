Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета DHL

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Найден черный язи разбившегося самолета Boeing
Найден черный язи разбившегося самолета Boeing Фото:

Специалисты обнаружили черный ящик грузового самолета Boeing 737, который разбился в понедельник при подлете к Вильнюсскому международному аэропорту (Литва). Об этом сообщил Минюст страны.

«При разборе обломков воздушного судна обнаружен черный ящик», — отметили в ведомстве. Данная находка позволит установить причины трагедии. Самолет Boeing, потерпевший крушение, принадлежал испанской компании Swift Air и использовался для перевозок посылок компании DHL.

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт совершал рейс с Германии. На борту находилось четверо человек, один из них — погиб. По предварительной версии, причиной падения самолета нахвали техническую неисправность. 

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Специалисты обнаружили черный ящик грузового самолета Boeing 737, который разбился в понедельник при подлете к Вильнюсскому международному аэропорту (Литва). Об этом сообщил Минюст страны. «При разборе обломков воздушного судна обнаружен черный ящик», — отметили в ведомстве. Данная находка позволит установить причины трагедии. Самолет Boeing, потерпевший крушение, принадлежал испанской компании Swift Air и использовался для перевозок посылок компании DHL. Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт совершал рейс с Германии. На борту находилось четверо человек, один из них — погиб. По предварительной версии, причиной падения самолета нахвали техническую неисправность. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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