Стали известны последние слова пилота упавшего под Вильнюсом самолета

Самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига (Германия) в литовский Вильнюс, потерпел крушение в жилом квартале недалеко от аэропорта. Последние минуты перед аварией были зафиксированы в записи разговора экипажа с диспетчерами, которые обсуждали условия видимости и возможность перехода на систему посадки по приборам (ILS).
Из общения с диспетчером выяснилось, что непосредственно перед крушением пилоты получили разрешение на снижение до высоты 2700 футов (около 800 метров) и информацию о том, что до диспетчерской вышки осталось 6,5 км. После этого были переданы параметры ветра: 170 градусов, 15 узлов, и было дано разрешение на посадку. Связь с самолетом прервалась вскоре после этого, передает РБК.
Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. На борту находились четыре человека: два пилота и два члена экипажа. Сообщается об одном погибшем. Предварительно, к крушению воздушного судна привела техническая неисправность. Подробности о происшествии — в материале URA.RU.
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