Стали известны последние слова пилота упавшего под Вильнюсом самолета

РБК: перед крушением самолета DHL в Вильнюсе пилот обсуждал погодные условия
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Грузовой самолет потерпел крушение в Литве 25 ноября, погиб человек
Грузовой самолет потерпел крушение в Литве 25 ноября, погиб человек Фото:

Самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига (Германия) в литовский Вильнюс, потерпел крушение в жилом квартале недалеко от аэропорта. Последние минуты перед аварией были зафиксированы в записи разговора экипажа с диспетчерами, которые обсуждали условия видимости и возможность перехода на систему посадки по приборам (ILS).

Из общения с диспетчером выяснилось, что непосредственно перед крушением пилоты получили разрешение на снижение до высоты 2700 футов (около 800 метров) и информацию о том, что до диспетчерской вышки осталось 6,5 км. После этого были переданы параметры ветра: 170 градусов, 15 узлов, и было дано разрешение на посадку. Связь с самолетом прервалась вскоре после этого, передает РБК. 

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. На борту находились четыре человека: два пилота и два члена экипажа. Сообщается об одном погибшем. Предварительно, к крушению воздушного судна привела техническая неисправность. Подробности о происшествии — в материале URA.RU.

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Самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига (Германия) в литовский Вильнюс, потерпел крушение в жилом квартале недалеко от аэропорта. Последние минуты перед аварией были зафиксированы в записи разговора экипажа с диспетчерами, которые обсуждали условия видимости и возможность перехода на систему посадки по приборам (ILS). Из общения с диспетчером выяснилось, что непосредственно перед крушением пилоты получили разрешение на снижение до высоты 2700 футов (около 800 метров) и информацию о том, что до диспетчерской вышки осталось 6,5 км. После этого были переданы параметры ветра: 170 градусов, 15 узлов, и было дано разрешение на посадку. Связь с самолетом прервалась вскоре после этого, передает РБК.  Утром 25 ноября грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. На борту находились четыре человека: два пилота и два члена экипажа. Сообщается об одном погибшем. Предварительно, к крушению воздушного судна привела техническая неисправность. Подробности о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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