Спустя два месяца в Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ

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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
При ремонте участка использовались современные материалы (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 26 ноября открыто движение трамваев на ЧТЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение на участке было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей.

«Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Трамвай №22 будет следовать на ЧТЗ по улицам Чичерина, Кирова, Карла Маркса. Такая схема сохранится до открытия движения в Ленинский район.

При ремонте участка на узле «Детский парк» использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, будет выполнена сварка стыков. Применение технологий снизит уровень шума и вибрации при движении, добавили в миндортрансе региона.

Движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район было закрыто 30 сентября. Причиной стало продолжение ремонта трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.

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В Челябинске с 26 ноября открыто движение трамваев на ЧТЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение на участке было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. «Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №22 будет следовать на ЧТЗ по улицам Чичерина, Кирова, Карла Маркса. Такая схема сохранится до открытия движения в Ленинский район. При ремонте участка на узле «Детский парк» использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, будет выполнена сварка стыков. Применение технологий снизит уровень шума и вибрации при движении, добавили в миндортрансе региона. Движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район было закрыто 30 сентября. Причиной стало продолжение ремонта трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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