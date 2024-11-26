Спустя два месяца в Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ

В Челябинске с 26 ноября открыто движение трамваев на ЧТЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение на участке было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей.
«Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Трамвай №22 будет следовать на ЧТЗ по улицам Чичерина, Кирова, Карла Маркса. Такая схема сохранится до открытия движения в Ленинский район.
При ремонте участка на узле «Детский парк» использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, будет выполнена сварка стыков. Применение технологий снизит уровень шума и вибрации при движении, добавили в миндортрансе региона.
Движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район было закрыто 30 сентября. Причиной стало продолжение ремонта трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.
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