Общество Транспорт Спустя два месяца в Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ 26 ноября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 + При ремонте участка использовались современные материалы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 26 ноября открыто движение трамваев на ЧТЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение на участке было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. «Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №22 будет следовать на ЧТЗ по улицам Чичерина, Кирова, Карла Маркса. Такая схема сохранится до открытия движения в Ленинский район. При ремонте участка на узле «Детский парк» использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, будет выполнена сварка стыков. Применение технологий снизит уровень шума и вибрации при движении, добавили в миндортрансе региона. Движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район было закрыто 30 сентября. Причиной стало продолжение ремонта трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске с 26 ноября открыто движение трамваев на ЧТЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение на участке было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. «Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №22 будет следовать на ЧТЗ по улицам Чичерина, Кирова, Карла Маркса. Такая схема сохранится до открытия движения в Ленинский район. При ремонте участка на узле «Детский парк» использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, будет выполнена сварка стыков. Применение технологий снизит уровень шума и вибрации при движении, добавили в миндортрансе региона. Движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район было закрыто 30 сентября. Причиной стало продолжение ремонта трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям