В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

В Челябинске с вечера 30 сентября закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.
«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Продолжаем ремонт трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
Движение изменится с 23:00 30 сентября. До окончания работ маршруты изменят:
- №15. Чичерина — Горького — депо №1
- №22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1
- №18. Временно отменят.
Движение от улицы Рождественского до улицы Горького закроют по крайней правой полосе в сторону центра. Также ограничения распространяются на две правые полосы перекрестка улицы Рождественского с проспектом Ленина. Движение автобусов и троллейбусов не изменится, уточнили URA.RU в пресс-службе.
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