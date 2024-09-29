29 сентября 2024

В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трамваев изменится с 30 сентября и до окончания ремонта
Движение трамваев изменится с 30 сентября и до окончания ремонта Фото:

В Челябинске с вечера 30 сентября закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Продолжаем ремонт трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

Движение изменится с 23:00 30 сентября. До окончания работ маршруты изменят:

  • №15. Чичерина — Горького — депо №1
  • №22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1
  • №18. Временно отменят.

Движение от улицы Рождественского до улицы Горького закроют по крайней правой полосе в сторону центра. Также ограничения распространяются на две правые полосы перекрестка улицы Рождественского с проспектом Ленина. Движение автобусов и троллейбусов не изменится, уточнили URA.RU в пресс-службе.

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В Челябинске с вечера 30 сентября закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Продолжаем ремонт трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Движение изменится с 23:00 30 сентября. До окончания работ маршруты изменят: Движение от улицы Рождественского до улицы Горького закроют по крайней правой полосе в сторону центра. Также ограничения распространяются на две правые полосы перекрестка улицы Рождественского с проспектом Ленина. Движение автобусов и троллейбусов не изменится, уточнили URA.RU в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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