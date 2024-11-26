На месте подрыва «Северных потоков» найден тротил

На месте инцидента с взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» польские специалисты выявили присутствие тротила. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
«Специалисты Военного технологического университета в Варшаве получили на анализ пробы воды из района взрыва газопровода, а также взвеси с морского дна, образовавшейся после взрыва. <...> В трех образцах они обнаружили следы тротила», — передает польская радиостанция.
Цель анализа заключалась в выявлении присутствия токсичных или взрывоопасных материалов. В ходе исследования специалисты не нашли никаких доказательств наличия химического оружия, остатки которого до сих пор могут встречаться в районе Балтийского моря со времен Второй мировой войны. В связи с продолжающимся расследованием, прокуратура запросила информацию о ходе и результатах аналогичных исследований у властей Дании и Швеции.
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