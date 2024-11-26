На месте подрыва «Северных потоков» найден тротил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте взрыва «Северных потоков» не были найдены следы химического оружия
На месте взрыва «Северных потоков» не были найдены следы химического оружия Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

На месте инцидента с взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» польские специалисты выявили присутствие тротила. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Специалисты Военного технологического университета в Варшаве получили на анализ пробы воды из района взрыва газопровода, а также взвеси с морского дна, образовавшейся после взрыва. <...> В трех образцах они обнаружили следы тротила», — передает польская радиостанция.

Цель анализа заключалась в выявлении присутствия токсичных или взрывоопасных материалов. В ходе исследования специалисты не нашли никаких доказательств наличия химического оружия, остатки которого до сих пор могут встречаться в районе Балтийского моря со времен Второй мировой войны. В связи с продолжающимся расследованием, прокуратура запросила информацию о ходе и результатах аналогичных исследований у властей Дании и Швеции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте инцидента с взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» польские специалисты выявили присутствие тротила. Об этом сообщает радиостанция RMF24. «Специалисты Военного технологического университета в Варшаве получили на анализ пробы воды из района взрыва газопровода, а также взвеси с морского дна, образовавшейся после взрыва. <...> В трех образцах они обнаружили следы тротила», — передает польская радиостанция. Цель анализа заключалась в выявлении присутствия токсичных или взрывоопасных материалов. В ходе исследования специалисты не нашли никаких доказательств наличия химического оружия, остатки которого до сих пор могут встречаться в районе Балтийского моря со времен Второй мировой войны. В связи с продолжающимся расследованием, прокуратура запросила информацию о ходе и результатах аналогичных исследований у властей Дании и Швеции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...