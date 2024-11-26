Район Салехарда отключат от электричества

Электричество отключат до 20:00 (архивное фото)
С 19:30 до 20:00 будет отключено электричество в районе Комбинат в Салехарде. Об этом сообщили в администрации города.
«С 19:30 до 20:00 будет отключено энергообеспечение района Комбинат. Это время необходимо энергетикам для проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач. ЛЭП повреждена строительной техникой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!