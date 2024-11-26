Район Салехарда отключат от электричества

Район Комбинат в Салехарде отключат от энергообеспечения на тридцать минут
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Электричество отключат до 20:00 (архивное фото)
Электричество отключат до 20:00 (архивное фото) Фото:

С 19:30 до 20:00 будет отключено электричество в районе Комбинат в Салехарде. Об этом сообщили в администрации города.

«С 19:30 до 20:00 будет отключено энергообеспечение района Комбинат. Это время необходимо энергетикам для проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач. ЛЭП повреждена строительной техникой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

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С 19:30 до 20:00 будет отключено электричество в районе Комбинат в Салехарде. Об этом сообщили в администрации города. «С 19:30 до 20:00 будет отключено энергообеспечение района Комбинат. Это время необходимо энергетикам для проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач. ЛЭП повреждена строительной техникой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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