Полпред Жога объяснил тягу к общению с народом. Видео

Артем Жога заявил, что легко общается с простыми людьми

26 ноября 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Артем Жога рассказал о пережитом опыте, который помогает легко общаться с людьми Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что ему легко дается общение с простыми людьми из-за пережитого опыта. Об этом он заявил в интервью ТАСС, полная версия которого выйдет 27 ноября. «Мне легко с людьми общаться, потому что я говорю от чистого сердца и от души. Потому что я прожил это все: и боевые действия, и потерю близкого человека (имеет в виду сына Владимира, героически погибшего в боях за ДНР в 2022-м — прим. ред.) — я это прошел. Мне не надо что-то придумывать, я говорю то, что есть», — пояснил Жога. Полпредом он стал 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще раньше возглавлял разведбатальон «Спарта», в который вступил еще с началом обстрелов Донбасса украинской армией в 2014 году. Управленческий стиль Жоги стал проявляться в первые же дни работы на Урале. Участвуя в публичных мероприятиях, он демонстрирует склонность к коммуникациям не только с сопровождающими и встречающими его чиновниками, но и с уральцами без должностей и богатств. Известно, что Жога сам читает сообщения в соцсетях и иногда без свиты прогуливается по Екатеринбургу, где расположена его резиденция. ? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что ему легко дается общение с простыми людьми из-за пережитого опыта. Об этом он заявил в интервью ТАСС, полная версия которого выйдет 27 ноября. «Мне легко с людьми общаться, потому что я говорю от чистого сердца и от души. Потому что я прожил это все: и боевые действия, и потерю близкого человека (имеет в виду сына Владимира, героически погибшего в боях за ДНР в 2022-м — прим. ред.) — я это прошел. Мне не надо что-то придумывать, я говорю то, что есть», — пояснил Жога. Полпредом он стал 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще раньше возглавлял разведбатальон «Спарта», в который вступил еще с началом обстрелов Донбасса украинской армией в 2014 году. Управленческий стиль Жоги стал проявляться в первые же дни работы на Урале. Участвуя в публичных мероприятиях, он демонстрирует склонность к коммуникациям не только с сопровождающими и встречающими его чиновниками, но и с уральцами без должностей и богатств. Известно, что Жога сам читает сообщения в соцсетях и иногда без свиты прогуливается по Екатеринбургу, где расположена его резиденция.