СК РФ: ВСУ обстреляли Новую Каховку кассетным боеприпасом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Новой Каховке Херсонской области обстреляли автобус с мирными гражданами. Предположительно, они использовали для этого кассетный боеприпас. Об этом сообщает управление СК РФ по Объединенной группировке войск.
«[ВСУ] произведен обстрел населенного пункта Новая Каховка, по которому противник применил боеприпас, предположительно, с кассетной боевой частью», — сказали в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. По словам следователей, это не первое преступление со стороны Украины, которое они совершают в Херсонской области против гражданских.
ВСУ 26 ноября обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, трое погибли. Также семеро человек получили ранения.
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