СК РФ: ВСУ обстреляли Новую Каховку кассетным боеприпасом

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ВСУ могли использовать при обстреле в Херсонской области кассетные боеприпасы, заявили в СКР
ВСУ могли использовать при обстреле в Херсонской области кассетные боеприпасы, заявили в СКР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Новой Каховке Херсонской области обстреляли автобус с мирными гражданами. Предположительно, они использовали для этого кассетный боеприпас. Об этом сообщает управление СК РФ по Объединенной группировке войск. 

«[ВСУ] произведен обстрел населенного пункта Новая Каховка, по которому противник применил боеприпас, предположительно, с кассетной боевой частью», — сказали в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. По словам следователей, это не первое преступление со стороны Украины, которое они совершают в Херсонской области против гражданских. 

ВСУ 26 ноября обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, трое погибли. Также семеро человек получили ранения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Новой Каховке Херсонской области обстреляли автобус с мирными гражданами. Предположительно, они использовали для этого кассетный боеприпас. Об этом сообщает управление СК РФ по Объединенной группировке войск.  «[ВСУ] произведен обстрел населенного пункта Новая Каховка, по которому противник применил боеприпас, предположительно, с кассетной боевой частью», — сказали в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. По словам следователей, это не первое преступление со стороны Украины, которое они совершают в Херсонской области против гражданских.  ВСУ 26 ноября обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, трое погибли. Также семеро человек получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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