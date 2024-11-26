ВСУ дважды атаковали Новую Каховку: что сейчас происходит в населенном пункте. Фото

ВСУ атаковали мирных жителей в Новой Каховке

26 ноября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли автобус в Новой Каховке (архивное фото) Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 ноября атаковали автобус с мирными гражданскими в Новой Каховке (Херсонская область). После того как на место происшествия прибыли оперативные службы, Киев повторил удар по тому же месту уже при помощи беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. URA.RU рассказывает, что сейчас происходит в населенной пункте. Есть погибшие среди горожан Как сообщил Сальдо в свое telegram-канале, ВСУ для атаки использовали 120-мм миномет. Они обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке внутри которого находились гражданские. В результате нападения противника четверо человек погибли , еще 17 получили ранения. Об этом стало известно ближе к 15:27 (по Москве). Губернатор выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные будут наказаны. На место происшествия выехали медики и другие оперативные службы для оказания помощи пострадавшим. Их госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу. Как отмечает Министерство здравоохранения Херсонской области, есть пациенты с ранениями как легкой, так и средней тяжести. Глава городского округа города Новая Каховка Виталий Гура встретился с главным врачом Новокаховской городской центральной больницы Екатериной Грибовской, чтобы обсудить возможность предоставления помощи как медикам, так и пострадавшим. ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке Владимир Сальдо Фото: Повторный удар по тому же месту После того как на место обстрела выехали экстренные службы и начали оказывать помощь пострадавшим, атака со стороны украинских сил повторилась. Они атаковали по тому же месту, уже используя беспилотники. Как рассказал Сальдо журналистам, в результате повторного нападения были повреждены два автомобиля. Среди людей никто не пострадал. ВСУ могли использовать кассетный боеприпас Управление СК РФ по Объединенной группировке войск начало расследование по факту происшествия в регионе. В результате следственных мероприятий в ведомстве предположили, что Украина могла использовать для атаки по автобусу кассетные боеприпасы. Однако это пока не окончательная информация. Далее ВСУ вновь ударили — уже по автомобилям оперативных служб Фото: Телеграм канал / Новая Каховка / https://t.me/newkaxovka/13322 Покушение на главу округа до обстрела автобуса Еще до того, как был совершен обстрел пассажирского автобуса в Новой Каховке, ВСУ пытались организовать покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и сотрудников местной администрации. Украинский дрон попал по автомобилю главы, однако в результате никто не пострадал, хоть авто и получило сильные повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 ноября атаковали автобус с мирными гражданскими в Новой Каховке (Херсонская область). После того как на место происшествия прибыли оперативные службы, Киев повторил удар по тому же месту уже при помощи беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. URA.RU рассказывает, что сейчас происходит в населенной пункте. Как сообщил Сальдо в свое telegram-канале, ВСУ для атаки использовали 120-мм миномет. Они обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке внутри которого находились гражданские. В результате нападения противника четверо человек погибли, еще 17 получили ранения. Об этом стало известно ближе к 15:27 (по Москве). Губернатор выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные будут наказаны. На место происшествия выехали медики и другие оперативные службы для оказания помощи пострадавшим. Их госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу. Как отмечает Министерство здравоохранения Херсонской области, есть пациенты с ранениями как легкой, так и средней тяжести. Глава городского округа города Новая Каховка Виталий Гура встретился с главным врачом Новокаховской городской центральной больницы Екатериной Грибовской, чтобы обсудить возможность предоставления помощи как медикам, так и пострадавшим. После того как на место обстрела выехали экстренные службы и начали оказывать помощь пострадавшим, атака со стороны украинских сил повторилась. Они атаковали по тому же месту, уже используя беспилотники. Как рассказал Сальдо журналистам, в результате повторного нападения были повреждены два автомобиля. Среди людей никто не пострадал. Управление СК РФ по Объединенной группировке войск начало расследование по факту происшествия в регионе. В результате следственных мероприятий в ведомстве предположили, что Украина могла использовать для атаки по автобусу кассетные боеприпасы. Однако это пока не окончательная информация. Еще до того, как был совершен обстрел пассажирского автобуса в Новой Каховке, ВСУ пытались организовать покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и сотрудников местной администрации. Украинский дрон попал по автомобилю главы, однако в результате никто не пострадал, хоть авто и получило сильные повреждения.