Генералу Лапину поставили новую задачу на СВО

Генерал Лапин назначен командующим группировкой «Север»

26 ноября 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Генерал-полковник Александр Лапин ранее командовал группировкой «Центр» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим группировкой «Север». Такое решение принято в рамках плановой ротации, сообщает издание РБК со ссылкой на источник в Минобороны России. «Минобороны провело ротацию командующих группировками войск… Генерал Лапин является командующим группировкой „Север“», — говорится в сообщении. В 2022 году военачальник командовал ЦВО и группировкой «Центр», в 2023-м был назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. В марте 2024-го Лапина назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, воссозданного президентом Владимиром Путиным. Коснулась ротация и других группировок. Так, «Востоком» будет командовать генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Генерал-лейтенант Александр Санчик принял командование группировкой «Юг». А генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавил Академию имени Фрунзе. «Даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», — объяснил причины ротации источник издания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим группировкой «Север». Такое решение принято в рамках плановой ротации, сообщает издание РБК со ссылкой на источник в Минобороны России. «Минобороны провело ротацию командующих группировками войск… Генерал Лапин является командующим группировкой „Север“», — говорится в сообщении. В 2022 году военачальник командовал ЦВО и группировкой «Центр», в 2023-м был назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. В марте 2024-го Лапина назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, воссозданного президентом Владимиром Путиным. Коснулась ротация и других группировок. Так, «Востоком» будет командовать генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Генерал-лейтенант Александр Санчик принял командование группировкой «Юг». А генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавил Академию имени Фрунзе. «Даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», — объяснил причины ротации источник издания.