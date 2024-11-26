Бастрыкин запустил облавы на уличных торговцев в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить мигрантов на нелегальную торговлю продуктами. Он также запросил отчет о результатах проверки, сообщает пресс-служба СКР.
«Сообщается, что в Екатеринбурге мигранты незаконно осуществляют торговлю продуктами, не отвечающими требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе и результатах проводимой проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию.
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