Бастрыкин запустил облавы на уличных торговцев в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил доложить о результатах проведенной проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить мигрантов на нелегальную торговлю продуктами. Он также запросил отчет о результатах проверки, сообщает пресс-служба СКР.

«Сообщается, что в Екатеринбурге мигранты незаконно осуществляют торговлю продуктами, не отвечающими требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе и результатах проводимой проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить мигрантов на нелегальную торговлю продуктами. Он также запросил отчет о результатах проверки, сообщает пресс-служба СКР. «Сообщается, что в Екатеринбурге мигранты незаконно осуществляют торговлю продуктами, не отвечающими требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе и результатах проводимой проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...