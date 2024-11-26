Mash Batash: силы ПВО отражают атаку БПЛА в башкирском Салавате

Силы противовоздушной обороны в городе Салават в Башкирии, принимают меры по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители, информацию подтвердил глава города Салават Альберт Муталов.
«Я слышал про беспилотники», — заявил Муталов telegram-каналу Mash Batash. По его словам, официального подтверждения пока нет.
Ранее в ноябре меры предосторожности начали принимать на предприятиях в Уфе, столице Башкирии, готовясь к возможным атакам беспилотных летательных аппаратов. В октябре три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Разрушений и пострадавших нет.
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