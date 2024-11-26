Mash Batash: силы ПВО отражают атаку БПЛА в башкирском Салавате

26 ноября 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Официального подтверждения пока нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы противовоздушной обороны в городе Салават в Башкирии, принимают меры по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители, информацию подтвердил глава города Салават Альберт Муталов. «Я слышал про беспилотники», — заявил Муталов telegram-каналу Mash Batash. По его словам, официального подтверждения пока нет. Ранее в ноябре меры предосторожности начали принимать на предприятиях в Уфе, столице Башкирии, готовясь к возможным атакам беспилотных летательных аппаратов. В октябре три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Разрушений и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы противовоздушной обороны в городе Салават в Башкирии, принимают меры по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители, информацию подтвердил глава города Салават Альберт Муталов. «Я слышал про беспилотники», — заявил Муталов telegram-каналу Mash Batash. По его словам, официального подтверждения пока нет. Ранее в ноябре меры предосторожности начали принимать на предприятиях в Уфе, столице Башкирии, готовясь к возможным атакам беспилотных летательных аппаратов. В октябре три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Разрушений и пострадавших нет.