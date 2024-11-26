26 ноября 2024

Mash Batash: силы ПВО отражают атаку БПЛА в башкирском Салавате

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
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Силы противовоздушной обороны в городе Салават в Башкирии, принимают меры по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители, информацию подтвердил глава города Салават Альберт Муталов.

«Я слышал про беспилотники», — заявил Муталов telegram-каналу Mash Batash. По его словам, официального подтверждения пока нет.

Ранее в ноябре меры предосторожности начали принимать на предприятиях в Уфе, столице Башкирии, готовясь к возможным атакам беспилотных летательных аппаратов. В октябре три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Разрушений и пострадавших нет.

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Силы противовоздушной обороны в городе Салават в Башкирии, принимают меры по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители, информацию подтвердил глава города Салават Альберт Муталов. «Я слышал про беспилотники», — заявил Муталов telegram-каналу Mash Batash. По его словам, официального подтверждения пока нет. Ранее в ноябре меры предосторожности начали принимать на предприятиях в Уфе, столице Башкирии, готовясь к возможным атакам беспилотных летательных аппаратов. В октябре три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Разрушений и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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