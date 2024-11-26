Умер Джим Абрахамс, снявший «Голый пистолет» и «Аэроплан»

Известный американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс, создатель культовых комедий «Аэроплан» и «Голый пистолет», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил его сын Джозеф.
«Мой отец умер дома, в Санта-Монике, находясь в кругу семьи. Его смерть наступила по естественным причинам. Ему было 80 лет», — сообщил Джозеф Абрахамс.
За время своей карьеры Абрахамс успел принять участие в создании более двадцати значимых кинопроектов. Он известен не только своими комедийными работами «Очень страшное кино» и «Горячие головы», но и активной благотворительной деятельностью в последние годы своей жизни.
Ранее URA.RU сообщало об уходе из жизни звезд Голливуда, которые скончались практически следом друг за другом. Сначала умер Юрген Торман, который был известен по культовому фильму «Кошмар на улице Вязов», затем — актер Майкл Виллелла.
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