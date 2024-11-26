26 ноября 2024

Путин назвал Россию крупнейшим партнером Казахстана

Путин: Россия — крупнейший экономический партнер Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин оценил сотрудничество стран накануне визита в Казахстан
Путин оценил сотрудничество стран накануне визита в Казахстан Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Его статья «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда» опубликована на сайте Кремля.

«Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Наши государства стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру. Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям», — пишет в статье Путин.

По словам главы государства, такое взаимодействие создает максимально благоприятные условия для дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, процветания стран и повышения качества жизни граждан. 27-28 ноября Путин посетит Казахстан с государственным визитом, сообщается на сайте Кремля.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Путин оценил сотрудничество России и Казахстана. Президент РФ указал на то, что государства связывают союзнические отношения, основанные на традициях дружбы и добрососедства.  

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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Его статья «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда» опубликована на сайте Кремля. «Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Наши государства стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру. Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям», — пишет в статье Путин. По словам главы государства, такое взаимодействие создает максимально благоприятные условия для дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, процветания стран и повышения качества жизни граждан. 27-28 ноября Путин посетит Казахстан с государственным визитом, сообщается на сайте Кремля. Ранее URA.RU сообщало о том, как Путин оценил сотрудничество России и Казахстана. Президент РФ указал на то, что государства связывают союзнические отношения, основанные на традициях дружбы и добрососедства.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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