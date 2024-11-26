Путин оценил сотрудничество РФ и Казахстана

Сотрудничество РФ и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер

27 ноября 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Путин отметил добрососедские отношения с Казахстаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Об этом глава государства заявил в статье для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована на сайте Кремля. Статья по теме Путин и Токаев расставят точки над i в отношениях Москвы и Астаны «Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга», — отметил Владимир Путин. Президент России также подчеркнул, что народы РФ и Казахстана многое связывает. Это, в частности, близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы. Ранее сообщалось, что 27—28 ноября президент РФ Владимир Путин приедет с государственным визитом в Казахстан. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Об этом глава государства заявил в статье для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована на сайте Кремля. «Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга», — отметил Владимир Путин. Президент России также подчеркнул, что народы РФ и Казахстана многое связывает. Это, в частности, близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы. Ранее сообщалось, что 27—28 ноября президент РФ Владимир Путин приедет с государственным визитом в Казахстан. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым.