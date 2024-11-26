Путин: Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда».
«Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов», — сказал в интервью Владимир Путин.
Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами. Путин также подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном.
Ранее URA.RU сообщило, что 27—28 ноября президент РФ приедет с государственным визитом в Казахстане. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым.
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