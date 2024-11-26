Путин: Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы

27 ноября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Путин считает, что празднование 9 мая больше сблизит страны Фото: Пресс-служба Президента Казахстана Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда». «Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов», — сказал в интервью Владимир Путин. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами. Путин также подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Ранее URA.RU сообщило, что 27—28 ноября президент РФ приедет с государственным визитом в Казахстане. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда». «Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов», — сказал в интервью Владимир Путин. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами. Путин также подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Ранее URA.RU сообщило, что 27—28 ноября президент РФ приедет с государственным визитом в Казахстане. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым.