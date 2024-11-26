26 ноября 2024

Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов Фото:

Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда».

«Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал Путин в интервью.

Он также отметил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане уже работают филиалы многих университетов, включая МГУ имени Ломоносова.

Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ. Еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан.

Владимир Путин также пригласил Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами.

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Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда». «Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал Путин в интервью. Он также отметил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане уже работают филиалы многих университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ. Еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. Владимир Путин также пригласил Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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