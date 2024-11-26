Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

27 ноября 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда». «Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал Путин в интервью. Он также отметил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане уже работают филиалы многих университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ. Еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. Владимир Путин также пригласил Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью для газеты «Казахстанская правда». «Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал Путин в интервью. Он также отметил, что в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане уже работают филиалы многих университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ. Еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. Владимир Путин также пригласил Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что важно поддерживать дружбу между странами.