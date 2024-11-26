26 ноября 2024

Токаев: отношения Казахстана и России служат образцом крепкой и нерушимой дружбы

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Токаев указал, что страны показывают пример добрососедства в эпоху глобальных вызовов
Токаев указал, что страны показывают пример добрососедства в эпоху глобальных вызовов Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед визитом Владимира Путина в Астану выразил свое мнение об отношениях между Казахстаном и Россией. Он подчеркнул, что двусторонние связи являются образцом крепкой и нерушимой дружбы, основанной на стратегическом партнерстве и союзничестве. Об этом Токаев написал в статье для российского издания.

«Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества, в основе которого лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог», — написал Токаев в статье для «Известий».

Он также упомянул о тесных контактах с российским лидером, которые способствуют оперативному решению возникающих вопросов и укреплению дружественных отношений между странами. Кроме того, он отметил значительное укрепление торгово-экономических связей, упомянув о 23 тысячах российских компаниях, успешно работающих в Казахстане, из которых 4 тысячи были открыты в последний год.

Ранее URA.RU сообщало о том, как президент РФ Владимир Путин оценил партнерство с Казахстаном. Глава государства побывает там 27-28 ноября. 

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед визитом Владимира Путина в Астану выразил свое мнение об отношениях между Казахстаном и Россией. Он подчеркнул, что двусторонние связи являются образцом крепкой и нерушимой дружбы, основанной на стратегическом партнерстве и союзничестве. Об этом Токаев написал в статье для российского издания. «Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества, в основе которого лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог», — написал Токаев в статье для «Известий». Он также упомянул о тесных контактах с российским лидером, которые способствуют оперативному решению возникающих вопросов и укреплению дружественных отношений между странами. Кроме того, он отметил значительное укрепление торгово-экономических связей, упомянув о 23 тысячах российских компаниях, успешно работающих в Казахстане, из которых 4 тысячи были открыты в последний год. Ранее URA.RU сообщало о том, как президент РФ Владимир Путин оценил партнерство с Казахстаном. Глава государства побывает там 27-28 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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