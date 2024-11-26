Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ

27 ноября 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда» выразил поддержку строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и повышению качества образования на русском языке. Публикация статьи «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» размещена на официальном сайте Кремля. «Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — подчеркнул российский лидер. Инициатива о строительстве школ является частью более широких усилий по укреплению культурных и образовательных связей между Россией и Казахстаном. Это направление сотрудничества подчеркивает важность сохранения русского языка как одного из ключевых элементов межкультурного диалога и обмена в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда» выразил поддержку строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и повышению качества образования на русском языке. Публикация статьи «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» размещена на официальном сайте Кремля. «Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — подчеркнул российский лидер. Инициатива о строительстве школ является частью более широких усилий по укреплению культурных и образовательных связей между Россией и Казахстаном. Это направление сотрудничества подчеркивает важность сохранения русского языка как одного из ключевых элементов межкультурного диалога и обмена в регионе.