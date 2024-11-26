26 ноября 2024

Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда» выразил поддержку строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и повышению качества образования на русском языке. Публикация статьи «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» размещена на официальном сайте Кремля.

«Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — подчеркнул российский лидер.

Инициатива о строительстве школ является частью более широких усилий по укреплению культурных и образовательных связей между Россией и Казахстаном. Это направление сотрудничества подчеркивает важность сохранения русского языка как одного из ключевых элементов межкультурного диалога и обмена в регионе.

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Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда» выразил поддержку строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и повышению качества образования на русском языке. Публикация статьи «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» размещена на официальном сайте Кремля. «Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — подчеркнул российский лидер. Инициатива о строительстве школ является частью более широких усилий по укреплению культурных и образовательных связей между Россией и Казахстаном. Это направление сотрудничества подчеркивает важность сохранения русского языка как одного из ключевых элементов межкультурного диалога и обмена в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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