«Покажет его с нехорошей стороны»: Клава Кока раскрыла новые подробности расставания с Повериным

Клава Кока рассталась с Повериным из-за отсутствия поддержки и заботы

26 ноября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Клава Кока начала отношения с Александро Повериным, потому что изначально он был нацелен на детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) призналась, что, кроме отсутствия общения, были и другие причины для расставания с Александром Повериным. По словам артистки, молодой человек не хотел строить семью, отказывался от самореализации в пользу компьютера, недостаточно заботился о ней и был холоден к ее семье. «То, что он не хочет семью и детей, он мне сказал за три месяца до разрыва. Мы уже были целый год вместе, и он сказал мне: „Пока я не стану богатым и популярным, я не смогу строить семью, я не готов“. С одной стороны, я была очень расстроена, потому что честно говорила ему, что я хочу этого, это моя цель. С другой стороны, могла его понять, что первое время, начиная отношения, не каждый мужчина думает о том, что будет потом», — призналась певица на шоу «Сессия». Клава поделилась, что Поверин хотел стать знаменитым, но не особо старался для этого, а ее это напрягало. «Мне было обидно за Сашку, что у него очень много времени и возможности стать тем, кем он хочет, а он сидит и играет в компьютер. Я ему говорила: „Сашечка, у тебя столько времени, ты можешь заняться собой. Можешь пойти заниматься английским языком, на актерские курсы, пойти на встречу с актерами“. Он очень хотел быть актером. У него режиссерское образование, есть все предпосылки достичь всего, о чем он мечтает», — сказала исполнительница. Она даже старалась пиарить возлюбленного, чтобы ему было проще продвигаться в кино. Также звезда поделилась, что в отношениях с Александром ей не хватало поддержки, заботы и сильного плеча рядом. «Может, это с не очень хорошей стороны его покажет, но он из аэропорта-то меня встретил всего пару раз», — призналась Клава Кока. К семье певицы Поверин тоже был холоден и не стремился идти с родными звезды на контакт. Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений, ее даже поддерживали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Позже Клава выпустила альбом о расставании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) призналась, что, кроме отсутствия общения, были и другие причины для расставания с Александром Повериным. По словам артистки, молодой человек не хотел строить семью, отказывался от самореализации в пользу компьютера, недостаточно заботился о ней и был холоден к ее семье. «То, что он не хочет семью и детей, он мне сказал за три месяца до разрыва. Мы уже были целый год вместе, и он сказал мне: „Пока я не стану богатым и популярным, я не смогу строить семью, я не готов“. С одной стороны, я была очень расстроена, потому что честно говорила ему, что я хочу этого, это моя цель. С другой стороны, могла его понять, что первое время, начиная отношения, не каждый мужчина думает о том, что будет потом», — призналась певица на шоу «Сессия». Клава поделилась, что Поверин хотел стать знаменитым, но не особо старался для этого, а ее это напрягало. «Мне было обидно за Сашку, что у него очень много времени и возможности стать тем, кем он хочет, а он сидит и играет в компьютер. Я ему говорила: „Сашечка, у тебя столько времени, ты можешь заняться собой. Можешь пойти заниматься английским языком, на актерские курсы, пойти на встречу с актерами“. Он очень хотел быть актером. У него режиссерское образование, есть все предпосылки достичь всего, о чем он мечтает», — сказала исполнительница. Она даже старалась пиарить возлюбленного, чтобы ему было проще продвигаться в кино. Также звезда поделилась, что в отношениях с Александром ей не хватало поддержки, заботы и сильного плеча рядом. «Может, это с не очень хорошей стороны его покажет, но он из аэропорта-то меня встретил всего пару раз», — призналась Клава Кока. К семье певицы Поверин тоже был холоден и не стремился идти с родными звезды на контакт. Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений, ее даже поддерживали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Позже Клава выпустила альбом о расставании.