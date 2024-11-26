В США приступили к передаче власти Трампу

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

27 ноября 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Байден подписал меморандум, формализующий начало передачи власти Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден подписали меморандум, который ознаменовал начало переходного периода передачи власти. Об этом сообщила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс. «После завершения процесса отбора своего нового кабинета избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом президента Джо Байдена», — заявила Уайлс, пишет Reuters. Переходная команда Трампа, согласно заявлениям, будет финансироваться за счет пожертвований, не используя средства из федерального бюджета. Трамп ранее заявил о новых крупных назначениях в своей будущей администрации. Так, министерство обороны США возглавит ветеран и ведущий Fox News Пит Хегсет, который критиковал отправку денег Украине, передает телеканал 360. Руководителем центрального разведывательного управления (ЦРУ) станет бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Также посты получили два известных американских бизнесмена, поддержавших республиканца, — Илон Маск и Вивек Рамасвами. В частности, Маск будет бороться с правительственной бюрократией в США, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден подписали меморандум, который ознаменовал начало переходного периода передачи власти. Об этом сообщила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс. «После завершения процесса отбора своего нового кабинета избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом президента Джо Байдена», — заявила Уайлс, пишет Reuters. Переходная команда Трампа, согласно заявлениям, будет финансироваться за счет пожертвований, не используя средства из федерального бюджета. Трамп ранее заявил о новых крупных назначениях в своей будущей администрации. Так, министерство обороны США возглавит ветеран и ведущий Fox News Пит Хегсет, который критиковал отправку денег Украине, передает телеканал 360. Руководителем центрального разведывательного управления (ЦРУ) станет бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Также посты получили два известных американских бизнесмена, поддержавших республиканца, — Илон Маск и Вивек Рамасвами. В частности, Маск будет бороться с правительственной бюрократией в США, сообщает MK.RU.