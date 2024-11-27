НАТО планирует усилить сдерживание Москвы: какие удары по РФ обсуждают члены альянса

Парламентская ассамблея НАТО обратилась к странам-членам альянса с призывом сформулировать единый стратегический курс по отношению к России. Согласно принятой резолюции в рамках годовой сессии, данный курс должен обеспечить готовность альянса к сдерживанию действий Москвы, включая меры в ядерной области. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
НАТО обсуждают превентивные высокоточные удары по России
В рамках заседания Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о возможности применения НАТО превентивных высокоточных ударов по объектам на территории России в ответ на потенциальную военную агрессию, передает RT. По словам Бауэра, альянсу следует увеличить вложения в разработку и производство систем противовоздушной обороны. «Эффективнее будет не ожидать возможной агрессии, а в ответ на угрозу нанести удары по ракетным комплексам на территории России», — подчеркнул он.
НАТО призвала бизнес подготовиться к военному сценарию
Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, выразил мнение, что крупные компании в западных странах должны подготовиться к условиям, характерным для военного времени. Он подчеркнул необходимость адаптации производственных и распределительных мощностей к новому режиму.
Адмирал указал на важность гарантии поставок критически необходимых товаров и услуг как элемента стратегического сдерживания. Особое внимание он обратил на зависимость Запада от импорта из Китая, откуда поступает 60% всех редкоземельных элементов и обрабатывается 90% таких материалов, сообщает «Царьград». Также Китай является ключевым поставщиком химических компонентов для производства седативных, противовоспалительных средств, антибиотиков и других видов медикаментов.
Бауэр выразил мнение, что было наивно не ожидать, что Китай использует свое влияние в этих сферах. «Руководители бизнеса в Европе и Северной Америке должны осознавать, что их бизнес-решения оказывают стратегическое воздействие на безопасность их государств», — заявил он.
МИД РФ оценил угрозы НАТО о нанесении превентивных ударов по России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с высказываниями представителей НАТО о возможности осуществления превентивных ударов по территории России, пишет телеканал 360. «Комментировать здесь уже, пожалуй, нечего. Отброшены все приличия, и намерения теперь озвучиваются открыто», — сказал Лавров в ходе совещания с руководителями служб безопасности и разведывательных агентств стран Содружества Независимых Государств.
Эти высказывания последовали после того, как адмирал Роб Бауэр из НАТО выразил мнение о том, что в случае военного конфликта альянс должен будет первым нанести точечные удары по объектам в России, чтобы парализовать пусковые установки и предотвратить возможные атаки на европейские страны.
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