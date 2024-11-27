В Госдуме напомнили сроки уплаты налогов за детей

Депутат Гаврилов: налоги детей должны быть уплачены до 2 декабря
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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, семья, родители с ребенком
Обязанность по уплате налогов несовершеннолетних детей полностью ложится на родителей Фото:

Родители несовершеннолетних детей должны оплатить за них имущественные налоги до 2 декабря 2024 года. В список входят недвижимость и транспортные средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

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«До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям. Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние», — сказал Гаврилов.

Начиная 3 декабря, тем, кто не оплатил начислят пени за каждый день просрочки. Для некоторых категорий детей, например, для детей с инвалидностью, предусмотрены льготы по уплате налога на один объект имущества.

В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный. В 2023 году общая сумма выплаченных пособий по больничному составила 600 миллиардов рублей. И с этих денег россияне еще заплатили подоходный налог. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом.

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Родители несовершеннолетних детей должны оплатить за них имущественные налоги до 2 декабря 2024 года. В список входят недвижимость и транспортные средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. «До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям. Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние», — сказал Гаврилов. Начиная 3 декабря, тем, кто не оплатил начислят пени за каждый день просрочки. Для некоторых категорий детей, например, для детей с инвалидностью, предусмотрены льготы по уплате налога на один объект имущества. В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный. В 2023 году общая сумма выплаченных пособий по больничному составила 600 миллиардов рублей. И с этих денег россияне еще заплатили подоходный налог. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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