Литовский наемник Ясюкявичюс продавал в соцсети украденные в Судже вещи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса по обвинению в терроризме и наемничестве. Поводом для этого послужила его деятельность по организации интернет-аукционов с продажей вещей, вывезенных из Курской области, о чем Ясюкявичюс сообщал в социальных сетях.
«Он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей», — передает РИА Новости. Средства от продажи этих предметов Ясюкявичюс планировал направить на поддержку Украины.
Помимо первоначального аукциона, Ясюкявичюс организовал еще один, на котором были выставлены «трофейные ценники из магазина „Пятерочка“ в городе Суджа». Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела против него, поскольку предметы были вывезены из зоны конфликта.
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