Литовский наемник Ясюкявичюс продавал в соцсети украденные в Судже вещи

СК возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса по обвинению в терроризме и наемничестве. Поводом для этого послужила его деятельность по организации интернет-аукционов с продажей вещей, вывезенных из Курской области, о чем Ясюкявичюс сообщал в социальных сетях.

«Он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей», — передает РИА Новости. Средства от продажи этих предметов Ясюкявичюс планировал направить на поддержку Украины.

Помимо первоначального аукциона, Ясюкявичюс организовал еще один, на котором были выставлены «трофейные ценники из магазина „Пятерочка“ в городе Суджа». Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела против него, поскольку предметы были вывезены из зоны конфликта.