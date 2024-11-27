Литовский наемник Ясюкявичюс продавал в соцсети украденные в Судже вещи

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СК возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса по обвинению в терроризме и наемничестве. Поводом для этого послужила его деятельность по организации интернет-аукционов с продажей вещей, вывезенных из Курской области, о чем Ясюкявичюс сообщал в социальных сетях.

«Он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей», — передает РИА Новости. Средства от продажи этих предметов Ясюкявичюс планировал направить на поддержку Украины.

Помимо первоначального аукциона, Ясюкявичюс организовал еще один, на котором были выставлены «трофейные ценники из магазина „Пятерочка“ в городе Суджа». Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела против него, поскольку предметы были вывезены из зоны конфликта.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса по обвинению в терроризме и наемничестве. Поводом для этого послужила его деятельность по организации интернет-аукционов с продажей вещей, вывезенных из Курской области, о чем Ясюкявичюс сообщал в социальных сетях. «Он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей», — передает РИА Новости. Средства от продажи этих предметов Ясюкявичюс планировал направить на поддержку Украины. Помимо первоначального аукциона, Ясюкявичюс организовал еще один, на котором были выставлены «трофейные ценники из магазина „Пятерочка“ в городе Суджа». Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела против него, поскольку предметы были вывезены из зоны конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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