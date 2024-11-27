Байден тайно запросил помощь для Украины

Байден попросил у Конгресса 24 млн долларов для ВСУ Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден обратился с тайным запросом к Конгрессу на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов, которые пойдут на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине. По информации издания Politico, рассмотрение данного запроса планируется в декабре текущего года.

«Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией», — сообщает издание со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома. Две трети из запрашиваемых средств предназначены для пополнения запасов Пентагона, при этом не уточняется, будет ли это имущество передано Украине.

Как говорится в материале, США поддерживают Украину через два основных направления: инициативу PDA, предусматривающую отправку военного имущества со складов Пентагона, и USAI, ориентированную на закупку нового оборудования. Администрация Байдена подчеркивала намерение до окончания его президентского срока в январе 2025 года выделить Киеву все согласованные средства, сумма которых составляет около 9 миллиардов долларов.

Представители стран-членов НАТО и Украины провели совместное заседание, в ходе которого обсудили недавние испытания РФ новой баллистической ракеты «Орешник» против объекта в Днепропетровске. По словам представителей альянса, это не повлияет на намерение НАТО продолжать оказывать поддержку Киеву, передает RT.