Запад не понимает, чем является российская баллистическая ракета «Орешник» и что именно ударило по Украине. Об этом заявил американский научный исследователь Майк Адамс, подчеркнув, что эта новая российская ракета поставит является концом для НАТО и США.
«На Западе до сих пор никто полностью не понимает, чем является система „Орешник“ <...> Мой вывод? НАТО — конец. Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система „Орешник“ — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты», — написал Майк Аддамс в соцсети X.
Исследователь отметил, что единственным ответом Запада на «Орешник» может стать либо отступление, либо ядерные удары, которые они применят «по своей глупости». Адамс подчеркнул, что противодействие России и «Орешнику» равнозначно игре в шахматы с президентом РФ Владимиром Путиным. Финал в этой игре, по словам Адамса, заранее предопределен: глава российского государства просто достанет «огнемет» и сожжет все фигуры противника, и никто не сможет составить ему конкуренцию.
Ранее в ответ на удары Украины вглубь своих территорий, Россия выпустила «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу ВСУ в Днепропетровске. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что этот удар являлся «предупредительным звонком» Западу и оказался эффективным и своевременным, пишет «Царьград».
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