Пожар разгорелся на 1600 квадратных метрах технического помещения автосалона в Воронеже. Об этом сообщает МЧС России.
«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1600 квадратах», — отмечается в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Там уточнили, что пожар произошел в хуторе Ветряк — там горит пристройка к автосалону.
В министерстве отметили, что на месте работают 28 специалистов и девять единиц техники. Однако в настоящее время существует угроза распространения огня.
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