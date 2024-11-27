В Воронеже на 1600 квадратных метрах горит автосалон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Воронеже горит пристройка к автосалону, огонь может распространиться, сообщает МЧС России (архивное фото)
В Воронеже горит пристройка к автосалону, огонь может распространиться, сообщает МЧС России (архивное фото) Фото:

Пожар разгорелся на 1600 квадратных метрах технического помещения автосалона в Воронеже. Об этом сообщает МЧС России.

«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1600 квадратах», — отмечается в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Там уточнили, что пожар произошел в хуторе Ветряк — там горит пристройка к автосалону. 

В министерстве отметили, что на месте работают 28 специалистов и девять единиц техники. Однако в настоящее время существует угроза распространения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар разгорелся на 1600 квадратных метрах технического помещения автосалона в Воронеже. Об этом сообщает МЧС России. «Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1600 квадратах», — отмечается в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Там уточнили, что пожар произошел в хуторе Ветряк — там горит пристройка к автосалону.  В министерстве отметили, что на месте работают 28 специалистов и девять единиц техники. Однако в настоящее время существует угроза распространения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...