26 ноября 2024

Курганцы остались без горячей воды из-за временного отключения холодной

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане устраняют проблемы с водой
В Кургане устраняют проблемы с водой Фото:

В связи с временным отключением холодной воды в ряде районов Кургана произошло прекращение подачи горячей воды. По информации Курганской генерирующей компании, это связано с тем, что горячая вода получается из холодной путем нагрева в специальных водонагревательных установках.

«В связи с отключением холодной воды прекратилась подача горячей воды. Горячая вода представляет собой ту же холодную воду, но нагретую в водоводяном подогревателе с помощью теплоносителя», — сообщили представители коммунальных служб.

После восстановления подачи холодной воды, которое ожидается в ближайшее время, будет постепенно возобновлена и подача горячей воды. Жители города могут ожидать возвращения коммунальных услуг в полном объеме в течение нескольких часов после начала поступления холодной воды.

URA.RU ранее писало, что 27 ноября в Кургане на объектах Арбинских сооружений произошел инцидент, который привел к аварии. Работы по устранению аварии уже ведутся. Вода будет возобновлена в городской сети немедленно после их завершения.

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В связи с временным отключением холодной воды в ряде районов Кургана произошло прекращение подачи горячей воды. По информации Курганской генерирующей компании, это связано с тем, что горячая вода получается из холодной путем нагрева в специальных водонагревательных установках. «В связи с отключением холодной воды прекратилась подача горячей воды. Горячая вода представляет собой ту же холодную воду, но нагретую в водоводяном подогревателе с помощью теплоносителя», — сообщили представители коммунальных служб. После восстановления подачи холодной воды, которое ожидается в ближайшее время, будет постепенно возобновлена и подача горячей воды. Жители города могут ожидать возвращения коммунальных услуг в полном объеме в течение нескольких часов после начала поступления холодной воды. URA.RU ранее писало, что 27 ноября в Кургане на объектах Арбинских сооружений произошел инцидент, который привел к аварии. Работы по устранению аварии уже ведутся. Вода будет возобновлена в городской сети немедленно после их завершения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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