Курганцы остались без горячей воды из-за временного отключения холодной

В связи с временным отключением холодной воды в ряде районов Кургана произошло прекращение подачи горячей воды. По информации Курганской генерирующей компании, это связано с тем, что горячая вода получается из холодной путем нагрева в специальных водонагревательных установках.
«В связи с отключением холодной воды прекратилась подача горячей воды. Горячая вода представляет собой ту же холодную воду, но нагретую в водоводяном подогревателе с помощью теплоносителя», — сообщили представители коммунальных служб.
После восстановления подачи холодной воды, которое ожидается в ближайшее время, будет постепенно возобновлена и подача горячей воды. Жители города могут ожидать возвращения коммунальных услуг в полном объеме в течение нескольких часов после начала поступления холодной воды.
URA.RU ранее писало, что 27 ноября в Кургане на объектах Арбинских сооружений произошел инцидент, который привел к аварии. Работы по устранению аварии уже ведутся. Вода будет возобновлена в городской сети немедленно после их завершения.
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