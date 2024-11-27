Санкции не помеха: Япония скупает у России краба и минтай

Несмотря на санкции со стороны Запада, которые также поддерживает Япония, российский экспорт рыбы и морепродуктов в страну за 2024 года вырос на 10%. Рост затронул не только деликатесного краба, но и такие продукты как сурими и филе минтая.
«Несмотря на санкционную политику Запада, которую активно поддерживает Япония, российский экспорт рыбы и морепродуктов в эту страну вырос на 10% по итогам первых десяти месяцев 2024 года. Причем увеличились не только поставки деликатесных крабов, но и сурими, а также филе минтая», — пишут argumenti.ru.
За период с января по октябрь текущего года объем российского экспорта рыбной продукции в Японию достиг 91 тысячи тонн, что в денежном эквиваленте составило 704 миллиона долларов. Это на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Согласно статистике китайской таможни, в прошлом году Россия отправила в Китай 1,29 миллиона тонн рыбы и морепродуктов на общую сумму 2,89 миллиарда долларов. Таким образом, несмотря на напряженные отношения, Япония закупает рыбную продукцию из России на сумму, сопоставимую с объемами экспорта в дружественную КНР.
Кроме того, важно отметить повышенный интерес японских потребителей к российским деликатесам, таким как крабы. Поставки деликатесных крабов увеличились на 13% в натуральном выражении (до 16 тысяч тонн) и на 21% в денежном (до 290 миллионов долларов). Также значительно вырос экспорт сурими из минтая (на 70% в весе и на 40% в деньгах) и российского филе минтая (на 40% в весе и на 15% в денежном).
Ранее Япония сделала корректировки в санкционной политике и разрешила россиянам покупать и вывозить автомобили с гибридными силовыми установками, пишет «Национальная служба новостей». Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский заявил, что японцы «перечитали и переформулировали то, что было изначально, и оказалось, что возить можно».
В целом, Япония ведет активную санкционную политику против российских предприятий и физических лиц. Так, в мае 2024 года страна включила в санкционный список девять российских компаний, одно частное лицо и две организации, которые, возможно, связаны с Россией и Белоруссией. Среди юридических лиц, попавших под санкции, — ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“ и другие. Активы этих компаний и частных лиц в Японии были заморожены.
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