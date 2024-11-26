Опасные вирусы грозят посетителям челябинского нацпарка «Таганай»

Геморрагической лихорадкой и бешенством могут заразиться посетители национального парка «Таганай» около Златоуста в Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе парка.
«Геморрагическая лихорадка (а еще — бешенство) могут стать опасными „сувенирами“, с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю. Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото. Животное может укусит человека. «Казалось бы, с чего этим обитателям национального парка проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли. Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым», — добавили там.
В нацпарке также просят не кормить диких животных печеньем, хлебом, колбасой и другой человеческой едой. Она не только опасна, но и отучает диких зверей самостоятельно добывать пищу.
На Таганае туристы ранее сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи было опубликовано в челябинском telegram-канале.
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