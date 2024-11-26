26 ноября 2024

Опасные вирусы грозят посетителям челябинского нацпарка «Таганай»

В челябинском нацпарке «Таганай» можно заразиться бешенством и лихорадкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, откликной гребень, таганай, туризм, гора
Чтобы заразиться опасными болезнями на прироже, достаточно просто погладить лисицу Фото:

Геморрагической лихорадкой и бешенством могут заразиться посетители национального парка «Таганай» около Златоуста в Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе парка.

«Геморрагическая лихорадка (а еще — бешенство) могут стать опасными „сувенирами“, с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю. Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото. Животное может укусит человека. «Казалось бы, с чего этим обитателям национального парка проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли. Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым», — добавили там.

В нацпарке также просят не кормить диких животных печеньем, хлебом, колбасой и другой человеческой едой. Она не только опасна, но и отучает диких зверей самостоятельно добывать пищу.

На Таганае туристы ранее сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи было опубликовано в челябинском telegram-канале.

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Геморрагической лихорадкой и бешенством могут заразиться посетители национального парка «Таганай» около Златоуста в Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе парка. «Геморрагическая лихорадка (а еще — бешенство) могут стать опасными „сувенирами“, с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю. Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото. Животное может укусит человека. «Казалось бы, с чего этим обитателям национального парка проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли. Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым», — добавили там. В нацпарке также просят не кормить диких животных печеньем, хлебом, колбасой и другой человеческой едой. Она не только опасна, но и отучает диких зверей самостоятельно добывать пищу. На Таганае туристы ранее сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи было опубликовано в челябинском telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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