Опасные вирусы грозят посетителям челябинского нацпарка «Таганай»

В челябинском нацпарке «Таганай» можно заразиться бешенством и лихорадкой

27 ноября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Чтобы заразиться опасными болезнями на прироже, достаточно просто погладить лисицу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Геморрагической лихорадкой и бешенством могут заразиться посетители национального парка «Таганай» около Златоуста в Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе парка. «Геморрагическая лихорадка (а еще — бешенство) могут стать опасными „сувенирами“, с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю. Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото. Животное может укусит человека. «Казалось бы, с чего этим обитателям национального парка проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли. Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым», — добавили там. В нацпарке также просят не кормить диких животных печеньем, хлебом, колбасой и другой человеческой едой. Она не только опасна, но и отучает диких зверей самостоятельно добывать пищу. На Таганае туристы ранее сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи было опубликовано в челябинском telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Геморрагической лихорадкой и бешенством могут заразиться посетители национального парка «Таганай» около Златоуста в Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе парка. «Геморрагическая лихорадка (а еще — бешенство) могут стать опасными „сувенирами“, с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю. Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото. Животное может укусит человека. «Казалось бы, с чего этим обитателям национального парка проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли. Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым», — добавили там. В нацпарке также просят не кормить диких животных печеньем, хлебом, колбасой и другой человеческой едой. Она не только опасна, но и отучает диких зверей самостоятельно добывать пищу. На Таганае туристы ранее сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи было опубликовано в челябинском telegram-канале.