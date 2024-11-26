Кто станет новым мэром Карабаша

После отставки мэра города Карабаша Челябинской области Станислава Афанасенко будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на этот пост. По данным источника URA.RU, наиболее вероятным новым мэром Карабаша станет экс-директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Павел Титов. Он уже уволился с предыдущего места работы.
«Сегодня мой последний рабочий день в должности директора Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области. Огромное спасибо всем за совместную плодотворную работу. Считаю, что за эти без малого пять лет нам удалось много достичь: увеличены бюджеты всех федерацией по адаптивным видам спорта, увеличено количество проводимых спортивных мероприятий, закуплено немало спортивного инвентаря, создана прочная база для дальнейшего поступательного развития спорта лиц с безграничными возможностями в Челябинской области», — обратился Титов к подписчикам в соцсетях 18 ноября.
По информации URA.RU, Титов принял участие в конкурсе на должность вице-мэра Карабаша и получил этот пост. Как сообщил источник агентства, предполагается, что он будет участвовать в конкурсе на пост главы города и с высокой долей вероятности станет новым мэром.
О конкурсе на пост главы в ближайшее время должно объявить городское собрание депутатов. До выборов нового мэра исполнять обязанности главы города будет вице-мэр по городскому хозяйству Вячеслав Коробейников.
Титову 38 лет. Он родился в Мурманске, окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Титов женат, у него двое детей.
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