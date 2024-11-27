Тайный вопрос Путину и цветы для дочери: главное из первого интервью полпреда Жоги

Полпред Жога: выходные для меня — это сложный период

27 ноября 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Артем Жога занял пост полпреда 2 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый уральский полпред Артем Жога признался, что не любит выходные и не знает, чем себя занять в это время. Он обожает ходить в спортзал, где приседает по 50 раз, готовить рыбу, а своей дочери Милане каждые семь-десять дней отправляет цветы. А решать проблемы Жоге удобнее, напрямую пообщавшись с людьми, а не через документы. Об этом и не только он рассказал в большом интервью государственному ТАССу. URA.RU публикует самые яркие заявления. О родителях «Вы знаете, без умной, грамотной женщины никогда не бывает взрослого, состоявшегося мужчины. Поэтому, я думаю, главным был отец, но мама была инициатором и генератором идей. Она тихий, спокойный человек, но с твердым характером. Я и сегодня с теплотой вспоминаю домашние праздники — Новый год, майские… На 1 мая, 9 мая, и на 7 ноября готовили холодец. Это были два таких особенных вечера, когда все варилось, разбиралось, нам с братом доставалась почетная обязанность погрызть косточки после обдирания, собрать эти судочки», — вспомнил детство Жога. И мать, и отец были родом с Донбасса, но познакомились в Магаданской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU. «Это не „Counter-Strike“, не игра» Жога уверен, что подготовка к госперевороту на Украине началась еще в 2004 году Фото: Илья Московец © URA.RU В донецкое ополчение Жога вступил в 2014 году — когда только начинался конфликт на юго-востоке Украины. «Мы тогда уже понимали, что что-то будет. И когда к нашему Славянску подошли войска, зашел отряд [Игоря] Стрелкова, кстати, в этом отряде как раз и был Моторола — Арсен Павлов (первый командир батальона „Спарта“ — прим. ред.), мы приняли активное участие в самообороне. Помогали сначала стройматериалами, а потом на одном из блокпостов мы познакомились с Арсеном. 30 апреля — первая кровь пролилась в Славянске, когда „Правый сектор“ (организация запрещена в РФ) пытался зайти в город, случилась первая перестрелка». Но первым на фронт ушел сын Владимир: «Я объяснил, что это не „Counter-Strike“, не игра, где можно кнопку нажать и восстановиться, это должно быть осознанное решение. Но он ответил: „Пап, я осознанно иду“. И пошел». А Жога — на тот момент бизнесмен — первое время объезжал территории с видеорегистратором на машине, собирал развединформацию о движении вражеской техники. «Бездельничать солдату нельзя…» Уделил Жога внимание и близкой ему военной теме. Например, рассказал о том, что людям, которые прошли горячие точки и, соответственно, привыкают к постоянному адреналину в крови, нельзя сидеть на месте. «Поэтому для нормального самочувствия мы [в батальоне „Спарта“] находили какие-то выходы. [Командир] Арсен „Моторола“ всегда говорил, что бездельничать солдату нельзя», — поделился Жога. Беседу вела директор «ТАСС-Урал» Мария Картуз Скриншот из интервью ТАСС Полпред рассказал, что он вступил в ополчение в 2014 году, чтобы защитить родной Донбасс от украинских националистов. Изначально в Славянске образовался небольшой взвод из четырех человек, к августе 2014 года отряд разросся до 86 человек и у него появилось название «Спарта» и флаг с буквой «М». «Все думают, что это „М“ от „Моторола“. Нет, Мотор любил компьютерную игру „Метро“. „М“ — это оттуда. И название „Спарта“ он взял из этой же игры», — поделился полпред. Кстати, ни Жога, ни его сын Владимир не служили в армии Украины. Жога получил отсрочку из-за рождения ребенка, к тому же у него был паспорт СССР, что делало его не совсем гражданином Украины. У сына тоже была отсрочка, потому что он получал высшее образование. «Я человек импульса, но без дисциплины нельзя…» Поделился Жога и своими принципами. «Я человек импульса. Но без дисциплины все равно нельзя. Потому что, если человек начнет давать себе поблажки, искать оправдание своему бездействию, то ничего не получится. Дисциплина — это, когда ты себя заставляешь встать, пойти в тот же спортзал, поехать на встречу, с кем-то поговорить, решить какие-то вопросы и т. д. Я по своей натуре человек, который не сидит на месте», — отметил он. Поэтому, когда он пришел на государственную службу и получил выходные, то не знал, чем себя занять. Телевизор Жога не любит, предпочитает читать. Полпред активно занимается спортом в свободное время Фото: Илья Московец © URA.RU Увлекают его не только мотоциклы, о чем было известно и раньше, но и спорт. «Считаю, что в здоровом теле — здоровый дух. Утром я всегда делаю зарядку, это тоже своего рода дисциплина. Конечно, если я прилетаю в 4 утра, я утром зарядку не делаю, наверстываю вечером. Поставил себе за правило, что человек должен приседать столько, сколько ему лет. Поэтому я приседаю 50 раз каждое утро. И через день отжимаюсь где-то 50-70 раз», — поделился полпред. «Всем рекомендую дочкам дарить цветы» Дочка Жоги Милана учится на юриста. «Я взял за правило — раз в неделю, максимум в 10 дней отправлять ей букет цветов. Ну и подарки — то, что обычно хотят девочки — фен новый, чехол на телефон, какие-нибудь вкусности… Но цветы — обязательно. Всем рекомендую дочкам дарить цветы», — раскрыл Жога. Как пришел в политику Жога учился в юридической академии в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутатом Народного совета ДНР Жога решил стать, встречаясь с жителями Донбасса. «Я не понимал, что есть еще другая жизнь, которой люди живут все эти годы. И там тоже много сложностей и проблем. И вот, встречаясь с жителями Донбасса, я понял, что в принципе это тоже поле боя. Если я свой опыт и свои знания буду продвигать в этом поле, то, может быть, и пользы будет намного больше». Как узнал о назначении полпредом Комментарий Жоги указывает на то, что первым, кто сообщил ему, что он рассматривается на пост полпреда, был журналист URA.RU. «Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение». Что спросил у Путина не под камеры С Путиным полпред встретился перед официальным назначением Фото: Илья Московец © URA.RU Встречаясь с Путиным перед назначением 2 октября, Жога — когда уже прекратилась протокольная съемка — поинтересовался, когда он отдыхает. «Потому что это было поздно вечером и, так понял, что у него еще работа, работа, работа…» — поделился полпред. Знакомство с уральскими регионами По словам Жоги, его «пугали» перед приездом на Урал. «[Говорили] что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда. Я проехал регионы, познакомился с силовым блоком, всеми губернаторами, познакомился со своим аппаратом, который мне помогает в работе, с федеральными инспекторами». О заводчанах Люди не боятся подходить и задавать вопросы напрямую Жоге Фото: Илья Московец © URA.RU Жога признался, что заводчане чаще всего интересуются у него, когда же закончится СВО, но он не берется давать прогнозы. При этом работники «Уралвагонзавода» и «Курганмашзавода» благодарили его и выражали надежду, что страна будет процветать. При этом в Нижнем Тагиле Жога видел в глазах людей надежду на светлое будущее. Отказ от выходных Полпред говорит, что он не может сидеть на месте, а планировать выходные ему тяжело. В армии у него не было свободных дней, поэтому после увольнения и перехода на госслужбу он не знал, чем ему заняться. «Телевизор я не люблю смотреть, единственное, что я мог, — почитать книги», — рассказал Жога. Про «афганский синдром» после СВО Жога уверен, что участникам спецоперации на Украине «афганский синдром» не грозит. Раньше бойцы уходили в криминал и спивались, потому что в 90-х государство ими не занималось. Сейчас же Россия старается интегрировать военных в мирную жизнь, например, привлекать их к программе «Время героев», благодаря которой ребята могут обучиться и начать карьеру в госструктурах в больших корпорациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый уральский полпред Артем Жога признался, что не любит выходные и не знает, чем себя занять в это время. Он обожает ходить в спортзал, где приседает по 50 раз, готовить рыбу, а своей дочери Милане каждые семь-десять дней отправляет цветы. А решать проблемы Жоге удобнее, напрямую пообщавшись с людьми, а не через документы. Об этом и не только он рассказал в большом интервью государственному ТАССу. URA.RU публикует самые яркие заявления. «Вы знаете, без умной, грамотной женщины никогда не бывает взрослого, состоявшегося мужчины. Поэтому, я думаю, главным был отец, но мама была инициатором и генератором идей. Она тихий, спокойный человек, но с твердым характером. Я и сегодня с теплотой вспоминаю домашние праздники — Новый год, майские… На 1 мая, 9 мая, и на 7 ноября готовили холодец. Это были два таких особенных вечера, когда все варилось, разбиралось, нам с братом доставалась почетная обязанность погрызть косточки после обдирания, собрать эти судочки», — вспомнил детство Жога. И мать, и отец были родом с Донбасса, но познакомились в Магаданской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU. В донецкое ополчение Жога вступил в 2014 году — когда только начинался конфликт на юго-востоке Украины. «Мы тогда уже понимали, что что-то будет. И когда к нашему Славянску подошли войска, зашел отряд [Игоря] Стрелкова, кстати, в этом отряде как раз и был Моторола — Арсен Павлов (первый командир батальона „Спарта“ — прим. ред.), мы приняли активное участие в самообороне. Помогали сначала стройматериалами, а потом на одном из блокпостов мы познакомились с Арсеном. 30 апреля — первая кровь пролилась в Славянске, когда „Правый сектор“ (организация запрещена в РФ) пытался зайти в город, случилась первая перестрелка». Но первым на фронт ушел сын Владимир: «Я объяснил, что это не „Counter-Strike“, не игра, где можно кнопку нажать и восстановиться, это должно быть осознанное решение. Но он ответил: „Пап, я осознанно иду“. И пошел». А Жога — на тот момент бизнесмен — первое время объезжал территории с видеорегистратором на машине, собирал развединформацию о движении вражеской техники. Уделил Жога внимание и близкой ему военной теме. Например, рассказал о том, что людям, которые прошли горячие точки и, соответственно, привыкают к постоянному адреналину в крови, нельзя сидеть на месте. «Поэтому для нормального самочувствия мы [в батальоне „Спарта“] находили какие-то выходы. [Командир] Арсен „Моторола“ всегда говорил, что бездельничать солдату нельзя», — поделился Жога. Полпред рассказал, что он вступил в ополчение в 2014 году, чтобы защитить родной Донбасс от украинских националистов. Изначально в Славянске образовался небольшой взвод из четырех человек, к августе 2014 года отряд разросся до 86 человек и у него появилось название «Спарта» и флаг с буквой «М». «Все думают, что это „М“ от „Моторола“. Нет, Мотор любил компьютерную игру „Метро“. „М“ — это оттуда. И название „Спарта“ он взял из этой же игры», — поделился полпред. Кстати, ни Жога, ни его сын Владимир не служили в армии Украины. Жога получил отсрочку из-за рождения ребенка, к тому же у него был паспорт СССР, что делало его не совсем гражданином Украины. У сына тоже была отсрочка, потому что он получал высшее образование. «Я человек импульса, но без дисциплины нельзя…» Поделился Жога и своими принципами. «Я человек импульса. Но без дисциплины все равно нельзя. Потому что, если человек начнет давать себе поблажки, искать оправдание своему бездействию, то ничего не получится. Дисциплина — это, когда ты себя заставляешь встать, пойти в тот же спортзал, поехать на встречу, с кем-то поговорить, решить какие-то вопросы и т. д. Я по своей натуре человек, который не сидит на месте», — отметил он. Поэтому, когда он пришел на государственную службу и получил выходные, то не знал, чем себя занять. Телевизор Жога не любит, предпочитает читать. Увлекают его не только мотоциклы, о чем было известно и раньше, но и спорт. «Считаю, что в здоровом теле — здоровый дух. Утром я всегда делаю зарядку, это тоже своего рода дисциплина. Конечно, если я прилетаю в 4 утра, я утром зарядку не делаю, наверстываю вечером. Поставил себе за правило, что человек должен приседать столько, сколько ему лет. Поэтому я приседаю 50 раз каждое утро. И через день отжимаюсь где-то 50-70 раз», — поделился полпред. Дочка Жоги Милана учится на юриста. «Я взял за правило — раз в неделю, максимум в 10 дней отправлять ей букет цветов. Ну и подарки — то, что обычно хотят девочки — фен новый, чехол на телефон, какие-нибудь вкусности… Но цветы — обязательно. Всем рекомендую дочкам дарить цветы», — раскрыл Жога. Депутатом Народного совета ДНР Жога решил стать, встречаясь с жителями Донбасса. «Я не понимал, что есть еще другая жизнь, которой люди живут все эти годы. И там тоже много сложностей и проблем. И вот, встречаясь с жителями Донбасса, я понял, что в принципе это тоже поле боя. Если я свой опыт и свои знания буду продвигать в этом поле, то, может быть, и пользы будет намного больше». Комментарий Жоги указывает на то, что первым, кто сообщил ему, что он рассматривается на пост полпреда, был журналист URA.RU. «Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение». Встречаясь с Путиным перед назначением 2 октября, Жога — когда уже прекратилась протокольная съемка — поинтересовался, когда он отдыхает. «Потому что это было поздно вечером и, так понял, что у него еще работа, работа, работа…» — поделился полпред. По словам Жоги, его «пугали» перед приездом на Урал. «[Говорили] что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда. Я проехал регионы, познакомился с силовым блоком, всеми губернаторами, познакомился со своим аппаратом, который мне помогает в работе, с федеральными инспекторами». Жога признался, что заводчане чаще всего интересуются у него, когда же закончится СВО, но он не берется давать прогнозы. При этом работники «Уралвагонзавода» и «Курганмашзавода» благодарили его и выражали надежду, что страна будет процветать. При этом в Нижнем Тагиле Жога видел в глазах людей надежду на светлое будущее. Полпред говорит, что он не может сидеть на месте, а планировать выходные ему тяжело. В армии у него не было свободных дней, поэтому после увольнения и перехода на госслужбу он не знал, чем ему заняться. «Телевизор я не люблю смотреть, единственное, что я мог, — почитать книги», — рассказал Жога. Жога уверен, что участникам спецоперации на Украине «афганский синдром» не грозит. Раньше бойцы уходили в криминал и спивались, потому что в 90-х государство ими не занималось. Сейчас же Россия старается интегрировать военных в мирную жизнь, например, привлекать их к программе «Время героев», благодаря которой ребята могут обучиться и начать карьеру в госструктурах в больших корпорациях.