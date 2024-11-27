Производители предупредили о подорожании колбасы

Риск подорожания колбасных изделий может возникнуть в начале 2025 года в случае, если не будет введен беспошлинный импорт мяса в Россию. Об этом сообщил Национальный союз мясопереработчиков.
«Вопрос введения беспошлинной квоты на ввоз замороженной говядины (в объеме не более 130 тыс. тонн) уже обсуждается на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — его планируется рассмотреть на ближайшем заседании совета ЕЭК 29 ноября 2024 года», — передает «Российская газета» данные из письма минэкономразвития в адрес Национального союза мясопереработчиков. Там отмечается, что аналогичные меры будут рассмотрены и в отношении мяса птицы, и свинины.
Такая беспошлинная квота необходима для того, чтобы обеспечить сырьем промышленную переработку. Отечественного сырья для переработок не хватает, сообщил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Он отметил, что часть этого мяса можно найти в Евразийском экономическом союзе, в частности, в Казахстане. Для производства же мяса говядины внутри России следует увеличить в два раза маточное поголовье скота, заметил Костюк.
При этом дефицита мяса птицы в РФ нет, однако увеличение цен на него все же происходит. Причиной этого является рост ключевой ЦБ, подорожание рабочей силы, расходных материалов и другого. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил, что производители не в состоянии увеличить объемы производства пропорционально росту ставки или инфляции и не могут сдержать рост цен. Для этого требуется беспошлинный импорт, заключил Давлеев.
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