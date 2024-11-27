Генпрокурор Краснов потребовал обеспечить челябинцев собственным душем

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске потребовал обеспечить челябинцев комфортным жильем с возможностью принимать душ. Об этом 27 ноября сообщают местные СМИ.
«Люди не должны быть брошены. Люди должны принимать душ в своей собственной квартире. Мы будем менять отношение чиновников к людям», — такое поручение адресовал Краснов прокуратуре региона, согласно сообщению telegram-канала «Е-область».
Краснов дал поручение областной прокуратуре проверить то, как в Челябинске производится расселение жителей из ветхоаварийного жилья, как эту работу выполняют региональное правительство, министерства, муниципалитет, есть ли маневровый фонд для предоставления временного жилья. Также он потребовал проверить, как работают управляющие компании, как формируются тарифы. По словам Краснова, работы в этой сфере предстоит много.
Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он начал визит с посещения Вечного огня.
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