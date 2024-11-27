Игорь Краснов отдал дань памяти защитникам Родины Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов начал свой визит в Челябинск 27 ноября с возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Генпрокурор России возложил венок к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», — сообщили в пресс-службе. Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами.

О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.

Генпрокурор посетил Вечный огонь Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ © URA.RU