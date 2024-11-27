Генпрокурор Краснов в Челябинске возложил цветы к Вечному огню. Фото

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Игорь Краснов, Игорь Краснов
Игорь Краснов отдал дань памяти защитникам Родины Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов начал свой визит в Челябинск 27 ноября с возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Генпрокурор России возложил венок к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», — сообщили в пресс-службе. Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами.

О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.

Игорь Краснов
Генпрокурор посетил Вечный огонь
Фото:

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов начал свой визит в Челябинск 27 ноября с возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Генпрокурор России возложил венок к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», — сообщили в пресс-службе. Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами. О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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