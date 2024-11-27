Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов начал свой визит в Челябинск 27 ноября с возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Генпрокурор России возложил венок к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», — сообщили в пресс-службе. Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами.
О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.
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