ВС РФ взяли под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — рассказал Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее, 26 ноября, стало известно, что российская армия вошла в Великую Новоселку с востока, там расположен крупный командный и логистический пункт армии Украины. Об этом пишет «Национальная служба новостей». Украинские военные отмечают тяжелую ситуацию в населенном пункте и его окружение войсками России с севера, востока и запада. Падение Великой Новоселки может вызвать эффект домино на всем южнодонецком фронте, сообщает «Царьград».
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