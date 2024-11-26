В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси.
«В Приобье второй день дождь. Улицы превратились в каток. Вчера к вечеру отменили рейсовые автобусы, такси практически не выезжали на вызовы», — рассказал URA.RU один из жителей.
По его словам, утром движение в поселке восстановили. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что синоптики предсказали теплую зиму в ХМАО. После похолодания почти до -30 градусов, в регион вернулась теплая погода.
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