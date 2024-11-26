26 ноября 2024

Жители района ХМАО пожаловались на транспортный коллапс из-за гололеда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители поселка Приобье жалуются на гололед
Жители поселка Приобье жалуются на гололед Фото:

В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси.

«В Приобье второй день дождь. Улицы превратились в каток. Вчера к вечеру отменили рейсовые автобусы, такси практически не выезжали на вызовы», — рассказал URA.RU один из жителей.

По его словам, утром движение в поселке восстановили. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что синоптики предсказали теплую зиму в ХМАО. После похолодания почти до -30 градусов, в регион вернулась теплая погода.

На улицах из-за дождя появился гололед
На улицах из-за дождя появился гололед
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси. «В Приобье второй день дождь. Улицы превратились в каток. Вчера к вечеру отменили рейсовые автобусы, такси практически не выезжали на вызовы», — рассказал URA.RU один из жителей. По его словам, утром движение в поселке восстановили. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что синоптики предсказали теплую зиму в ХМАО. После похолодания почти до -30 градусов, в регион вернулась теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...