20 ноября 2024

Синоптики предсказали теплую зиму в ХМАО

Зима в ХМАО станет одной из теплых за последние годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Наступившая зима может стать одной из самых теплых за последние годы
Наступившая зима может стать одной из самых теплых за последние годы Фото:

В ХМАО к концу недели погода в регионе опустится почти до -30 градусов, после чего в регион вернется теплая погода, столбик термометра поднимется до ноля. Исследователи НВГУ прогнозируют одну из самых мягких зим за последние годы, пишет telegram-канал «Стройкомплекс» Югры».

«Похолодание обещает быть краткосрочным и в конце недели вновь установится температура около ноля. Возможно, наступившая зима станет одной из самых тёплых за последние годы», — сообщает telegram-канал.

Такой прогноз дали исследователи Нижневартовского госуниверситета, которые изучают климат региона. По их мнению, в различных частях земного шара наблюдаются погодные аномалии, которые являются причиной изменения климата, сообщается в официальном telegram-канале мэрии города.

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В ХМАО к концу недели погода в регионе опустится почти до -30 градусов, после чего в регион вернется теплая погода, столбик термометра поднимется до ноля. Исследователи НВГУ прогнозируют одну из самых мягких зим за последние годы, пишет telegram-канал «Стройкомплекс» Югры». «Похолодание обещает быть краткосрочным и в конце недели вновь установится температура около ноля. Возможно, наступившая зима станет одной из самых тёплых за последние годы», — сообщает telegram-канал. Такой прогноз дали исследователи Нижневартовского госуниверситета, которые изучают климат региона. По их мнению, в различных частях земного шара наблюдаются погодные аномалии, которые являются причиной изменения климата, сообщается в официальном telegram-канале мэрии города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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