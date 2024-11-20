Синоптики предсказали теплую зиму в ХМАО

В ХМАО к концу недели погода в регионе опустится почти до -30 градусов, после чего в регион вернется теплая погода, столбик термометра поднимется до ноля. Исследователи НВГУ прогнозируют одну из самых мягких зим за последние годы, пишет telegram-канал «Стройкомплекс» Югры».
«Похолодание обещает быть краткосрочным и в конце недели вновь установится температура около ноля. Возможно, наступившая зима станет одной из самых тёплых за последние годы», — сообщает telegram-канал.
Такой прогноз дали исследователи Нижневартовского госуниверситета, которые изучают климат региона. По их мнению, в различных частях земного шара наблюдаются погодные аномалии, которые являются причиной изменения климата, сообщается в официальном telegram-канале мэрии города.
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