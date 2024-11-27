Митрополит Кульберг опубликовал загадочный пост на фоне секс-скандала с помощником

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) опубликовал пост, в котором он рассуждает о добре, зле и грехах, на фоне секс-скандала с его помощником Даниилом Сидоровым, в отношении которого завели уголовное дело за домогательства к 18-летней студентке. При этом в своем telegram-канале священник не называет имени помощника и не уточняет, о ком идет речь.
«Диавол тоже совершает ужасающие вещи, от которых стынет кровь. Его „чудо“ как черная дыра, поглощающая спасительные токи жизни: веру, надежду, любовь. И если Божественные чудеса — это про скачок снизу вверх, от греха к святости, то диавольское античудо — это падение человеческой души от светлых устремлений в глубину греха. И насколько удивительным бывает преображение человека от греха к святости, таким же удивительным становится его падение, поскольку у него часто не видно причины», — написал митрополит.
В своем посте он упоминает обычного священника, желающего принести пользу церкви, совершает проступки, которые «разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит». По словам Кульберга, именно это заставляет его размышлять. «Чего хочет от этого злого „чуда“ диавол? Что он хочет вселить в души свидетелей?» — отмечает митрополит, уверяя, что «диавольское „чудо“» хочет, чтобы он разочаровался в человеке и перестал в него верить.
О задержании Сидорова, который работал у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию.
Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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