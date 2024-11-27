Большой театр ввел аукционную систему для продажи билетов на популярный балет «Щелкунчик», который состоится 20 декабря. Для участия в аукционе нужно пройди длительную процедуру регистрации и подачи документов, отправить заявку необходимо до 3 декабря.
«Открыт прием заявок на аукцион 4 декабря (продажа билетов на балет „Щелкунчик“ 20 декабря в 12:00). Зарегистрироваться и подать заявку на аукцион можно до 3 декабря 22:00. Участие могут принять как физические, так и юридические лица,» — говорится в сообщении telegram-канала театра.
Чтобы участвовать в аукционе, кандидаты должны пройти процедуру регистрации. В процессе необходимо предоставить ИНН, внести информацию об участнике, идентификационные данные контактного лица, а также приложить копии документов, подтверждающих личность. Затем следует этап подачи заявления на участие. После этого необходимо будет ожидать установленную дату для определения стоимости билета.
Система аукциона была введена не для всех представлений одновременно. Например, для балета, который будет показан 17 декабря, подача заявок началась уже 25 ноября, в то время как информация об аукционе на 20 декабря появилась позже, сообщает telegram-канал Mash.
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